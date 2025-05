A- A+

Famosos Bella Ramsey, de "The last of us", não saiu de casa durante meses por fobia rara; entenda Conhecida por interpretar Ellie na série Max, atriz falou sobre sua condição no The Louis Theroux Podcast

Bella Ramsey, conhecida por interpretar Ellie na série "The last of us", da Max, deu uma entrevista para o The Louis Theroux Podcast, publicada nesta terça-feira (6), onde explicou o motivo pelo qual não saiu de casa por meses. Bella tinha emetofobia — medo intenso de vomitar ou de ver outras pessoas vomitando.

Como ela explicou, era “um medo avassalador” que a impedia de sair de casa.

Quando o apresentador perguntou há quanto tempo ela tinha a fobia, a atriz de 21 anos disse:

"Desde que me lembro. Me recordo que na creche, uma criança vomitou na caixa de areia, e um pouco caiu nos meus Crocs vermelhos, e eu achei engraçado."

No entanto, a diversão durou pouco, pois acabou se tornando uma preocupação constante. "Desde então, cada lembrança que tenho de vômito me assusta. Mesmo agora, consigo me lembrar de qualquer momento em que alguém se sentiu mal ou passou mal na minha presença ", enfatizou.

A atriz continuou: “Mas é um medo tão irracional ... Eu tinha plena consciência de quão irracional era, e pessoas com emetofobia frequentemente descrevem a mesma coisa. Logicamente, não é algo para se ter medo.”

Bella mencionou que talvez seu medo pudesse estar relacionado ao seu autismo.

“Nem todas as pessoas com autismo ou no espectro autista têm emetofobia, mas quando recebi esse diagnóstico, grande parte da minha vida fez sentido, e muitas das minhas experiências de crescimento também. Ter essa compreensão me ajuda todos os dias.”

A intensidade do seu medo era tanta que ele começou a ter pensamentos profundamente sombrios. Além disso, sua vida social era limitada, pois ela não se sentia segura ou confortável o suficiente para continuar com sua rotina.

Depois de procurar ajuda de um profissional de saúde mental, ela começou a trabalhar na autoaceitação.

Bella também expressou sua intenção de compartilhar sua experiência para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa.

“Hoje, compartilho minha história para que você saiba que não está sozinho”, disse ele. Embora a emetofobia ainda seja uma barreira em sua vida, dar um nome a tornou menos intimidadora.

Por sua vez, vale lembrar que Bella revelou que tem autismo durante as filmagens da série que divide o elenco com Pedro Pascal. “Eu me sinto muito bem com isso”, disse ela em uma entrevista ao Entertainment Tonight .

"É engraçado, e eu estava dizendo, agora eu consigo entender. É uma maneira das pessoas olharem para mim e se perguntarem: 'Por que a Bella está agindo um pouco estranho?'. Agora as pessoas conseguem ver por que eu sou um pouco estranha . É tipo: 'Agora elas sabem'", disse ela, com humor.

Sobre sua decisão de revelar seu diagnóstico, ela disse: “Não senti que fosse uma decisão tão importante contar às pessoas. Descobri, e isso influencia meu dia a dia e me ajuda a me entender. Não há motivo para as pessoas não saberem. Na verdade, me liberta ainda mais.”

