Bella Ramsey demonstra interesse em participar de filmes da Marvel em entrevista

Entre os papéis de destaque de Ramsey estão Ellie, do "The Last of Us" e Lyanna Mormont

Ellie (Bella Ramsey) aparece tocando violão no primeiro teaser da segunda temporada de ''The Last of Us''Ellie (Bella Ramsey) aparece tocando violão no primeiro teaser da segunda temporada de ''The Last of Us'' - Foto: Reprodução/Youtube

Em entrevista ao portal de notícias de entreternimento "Variety", neste domingo (17), Bella Ramsey demonstrou interesse em interpretar alguma versão do Homem-Aranha. Apesar de ter apenas 21 anos, Ramsey já participou de grandes produções da HBO como "The Last of Us" e "Game of Thrones".

Após seu co estrela Pedro Pascal estrelar um filme da Marvel em agosto de 2025 como Reed Richards em "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", o entrevistador perguntou se Pascal não podia ajudar fazendo uma ponte com a Marvel e Ramsey respondeu:

"Não sei. Eu poderia ser o Homem-Aranha. Mas Tom Holland fez um ótimo trabalho. Então talvez eles precisem mesmo criar um novo [super-herói] para mim”

