hollywood
Bella Ramsey demonstra interesse em participar de filmes da Marvel em entrevista
Entre os papéis de destaque de Ramsey estão Ellie, do "The Last of Us" e Lyanna Mormont
Ellie (Bella Ramsey) aparece tocando violão no primeiro teaser da segunda temporada de ''The Last of Us'' - Foto: Reprodução/Youtube
Em entrevista ao portal de notícias de entreternimento "Variety", neste domingo (17), Bella Ramsey demonstrou interesse em interpretar alguma versão do Homem-Aranha. Apesar de ter apenas 21 anos, Ramsey já participou de grandes produções da HBO como "The Last of Us" e "Game of Thrones".
Após seu co estrela Pedro Pascal estrelar um filme da Marvel em agosto de 2025 como Reed Richards em "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", o entrevistador perguntou se Pascal não podia ajudar fazendo uma ponte com a Marvel e Ramsey respondeu:
"Não sei. Eu poderia ser o Homem-Aranha. Mas Tom Holland fez um ótimo trabalho. Então talvez eles precisem mesmo criar um novo [super-herói] para mim”
