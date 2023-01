A- A+

LITERATURA "Belladonna: O gosto da morte" desvenda os sabores do flerte com o fim da vida Livro gótico internacional é conta uma história misteriosa e cativante desembarca pela Plataforma21

Luxo, traições, envenenamentos e suspense. Esses são alguns dos elementos presentes em "Belladonna: O gosto da morte", obra que apresenta uma protagonista imortal: ela vê fantasmas e consegue enxergar a Morte. Mais do que isso, possui uma atração tão forte pela Morte quanto uma mariposa é atraída pela chama.

Este young adult gótico escrito por Adalyn Grace chega ao Brasil pela Plataforma21. O livro é o primeiro de uma duologia e convida os leitores a desembarcarem na Inglaterra vitoriana repleta de magia, amores proibidos, assombrações e mistérios.

Signa Farrow, uma jovem audaciosa que deseja desfrutar tudo o que a vida tem para oferecer, aos 19 anos, herda uma vasta fortuna e é jogada de um tutor para outro diversas vezes. Atualmente, vive com os ardilosos Hawthorne na Quinta dos Espinhos, uma propriedade glamurosa, porém sombria.

A vida de Signa vira de ponta cabeça quando a matriarca dos Hawthorne morre e o espírito dela vem conversar com a moça e revela que o seu falecimento não foi por acaso. Agora, todos são suspeitos.

Para desvendar este mistério, além da ajuda de um simples cavalariço, Signa faz uma aliança com a personificação da Morte – uma criatura atraente, mas muito perigosa. Esta relação se mostra mais irresistível do que se pode imaginar e, com o objetivo de tornar esses encontros com a Morte mais frequentes, a protagonista “se mata” repetidas vezes ao consumir bagas de beladona.

É nesta atmosfera sombria e gótica que o livro Belladonna pode ser classificado como “conto de fadas perverso”, pois apresenta um universo parecido com Bridgertons com uma pitada de suspense.

As sombras estavam envolvendo a garota, roçando em sua

coxa com carícias geladas e suaves, que a fizeram inclinar a cabeça

para trás e se oferecer para o Ceifador.

Ela se entregou à sensação, e as sombras da Morte a acariciaram

mais perto de onde Signa gostaria que o Ceifador estivesse. Onde seu

corpo doía de desejo. Os lábios dele estavam no seu maxilar, subindo

lentamente, e as sombras subiram juntas. O coração da garota estava

martelando, a respiração saía aos sussurros enquanto esperava pelos

lábios do Ceifador. Pelas carícias.

(Belladonna: O Gosto da morte, p. 248)

Dona de uma escrita sofisticada, detalhada e instigante, a escritora best-seller norte-americana Adalyn Grace envolve o leitor em um mundo de maldições, romances e morte numa aventura realmente prazerosa, que, para além de conquistar novos leitores, deixará os fãs brasileiros ainda mais fascinados.

