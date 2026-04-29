A- A+

SHOW Belo apresenta a turnê ''In Concert'' nesta quinta (30), no Classic Hall, com sucessos e homenagens Fora dos palcos, o artista tem repercutido na televisão brasileira com o personagem Misael, em ''Três Graças''

Belo chega a Pernambuco nesta quinta-feira (30), véspera de feriado (Dia do Trabalhador), com a turnê ''In Concert'', no Classic Hall, em Olinda, a partir das 21h. O show reúne clássicos do cantor, além de homenagens a artistas da música brasileira em uma noite atípica para os casais e solteiros apaixonados.

Íntimo

É correto assumir que Belo nunca esteve tão próximo do público como nos últimos seis meses. Desde a estreia da novela ''Três Graças'', trama das nove da TV Globo, em outubro do ano passado, o paulista tem estado quase diariamente na casa dos espectadores, através do personagem Misael, contracenando ao lado de Marcos Palmeira e Viviane Araujo, por exemplo.

Para os fãs, essa aproximação do ícone do pagode romântico tem tudo para tornar o show mais memorável, o que explica o retorno de Belo com a turnê ''In Concert'' após um ano da apresentação em Pernambuco, em abril de 2025.

Repertório

Apontado como ''a maior voz deste país" por Alcione, na série documental ''Belo, Perto Demais da Luz'', do Globoplay, Belo coleciona sucessos desde dos anos de 1990, com o grupo Soweto, até a carreira solo iniciada nos anos de 2000. Quem ama ou chora por amor escuta canções que traduzam a intensidade dessa emoção, como ''Perfume'', ''Reinventar'' e ''Derê'', garantidas no repertório desta quinta (30).



Além dos clássicos, Belo reúne homenagens a artistas que influenciaram sua trajetória de mais de três décadas, como Fábio Jr., Djavan, José Augusto e Roupa Nova.

Ingressos

''Belo In Concert'' tem produção local da Festa Cheia produções, com ingressos custando a partir de R$ 120 no site e nos quiosques da Bilheteria Digital, além das lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna, Mix Mateus de Boa Viagem, e na loja do Camarote Exclusive no Shopping Difusora, em Caruaru.

SERVIÇO

''Belo In Concert 2026''

Quando: 30 de abril, 21h

Onde: Classic Hall - Av. Gov. Agamenon Magalhães, S/N - Salgadinho, Olinda

Ingressos a partir de R$ 120 no site e nos quiosques da Bilheteria Digital, além das lojas Esposende dos shoppings RioMar e Tacaruna, Mix Mateus de Boa Viagem, e na loja do Camarote Exclusive no Shopping Difusora, em Caruaru

Informações: @festacheia

Veja também