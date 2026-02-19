Belo volta ao Recife com show do projeto "Belo In Concert"
Apresentação acontece em abril, no Classic Hall; ingressos estão à venda
Foi no Recife, em 2017, que o cantor Belo deu start ao seu projeto tomado por clássicos românticos do pagode. A partir de então, o seu "Belo In Concert" seguiu palcos Brasil afora, inclusive com retornos à capital pernambucana.
E será no próximo mês de abril, precisamente no dia 30, que ele novamente chega por aqui, no Classic Hall, para mais um show de canções que, decerto, serão como sempre acompanhadas pelo público, entre elas, "Derê", "Perfume" e "Reinventar".
Com ingressos já disponíveis a partir de R$ 80, o show - que conta com produção local da Festa Cheia - também celebra outros nomes da música brasileira, com interpretação de Belo para hits de Djavan, José Augusto e Fábio Jr., entre outros.
SERVIÇO
"Belo In Concert"
Quando: Quinta-feira, 30 de abril, às 21h
Onde: Classic Hall - Av. Agamenon Magalhães, s/n, Salgadinho, Olinda
Ingressos a partir de R$ 80 no site e quiosques da Bilheteria Digital, e lojas Esposende dos shopping RioMar e Tacaruna
Informações: @festacheia