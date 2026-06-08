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FESTIVAL Belo é anunciado como mais uma atração no line-up do Samba Recife 2026 Cantor se apresenta no primeiro dia do festival, que também já confirmou nomes como Thiaguinho, Péricles, Zeca Pagodinho, Alexandre Pires e Raça Negra

O cantor Belo passa a integrar a programação do Samba Recife 2026. O artista foi escalado para a noite de sábado, 26 de setembro, reforçando o elenco da tradicional festa dedicada ao samba e ao pagode, que será realizada na área externa do Centro de Convenções de Pernambuco, na divisa entre Recife e Olinda.

A expectativa para o show gira em torno de um repertório que reúne sucessos de diferentes fases da carreira. Músicas como “Perfume”, “Reinventar”, “Razão da Minha Vida”, “Derê” e “Tua Boca” devem integrar a apresentação.

Com a confirmação de Belo, o festival amplia a lista de atrações já divulgadas. No sábado (26), também sobem ao palco Thiaguinho e Péricles. Já a programação de domingo (27) contará com shows de Zeca Pagodinho, Alexandre Pires e do grupo Raça Negra.

Promovido pela empresa Festa Cheia, evento acontece nos dias 26 e 27 de setembro. As entradas estão disponíveis a partir de R$ 150, por meio da Bilheteria Digital e na loja Esposende do shopping RioMar Recife.



SERVIÇO

Samba Recife 2026

Quando: 26 e 27 de setembro de 2026

Onde: Área externa do Centro de Convenções - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho - Olinda-PE

Ingressos: a partir de R$ 150, no site Bilheteria Digital e na loja Esposende do Shopping RioMar

Informações: @sambarecifeoficial

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