Belo e Denilson: como foi o encontro da dupla após novela por causa de dívida milionária

A paz está selada entre Belo e Denílson. O cantor e o ex-jogador de futebol mostraram que não há mais desavenças entre ele neste domingo (26), quando ambos participaram do Futebol Solidário em prol do Rio Grande do Sul, no Maracanã. Antes da bola rolar, os dois entraram juntos no "Domingão com Huck".

“Olha só o que o Brasil todo queria ver", disse Denílson na beira do campo, ao lado de Belo. "O ‘pega para capar’ nunca existiu. A última conversa nossa, por telefone, foi: ‘Poxa, a gente deveria ter conversado antes’”, contou. Pouco depois, ele ironizou a demora de Belo para fazer o pagamento da dívida: “Me colocaram no time ‘Esperança’, que é a última que morre, né?!".

O pagodeiro completou:

“Vou jogar com o Denílson. Hoje não tem jogo contra, não tem nada. Apesar de que nunca teve. Minha questão com o Denílson sempre esteve além da amizade. Sempre tivemos carinho, amor e respeito muito grandes. Ele é um grande profissional, foi um grande jogador. Respeito muito. [Espero] que eu possa fazer um gol junto com ele para o Rio Grande do Sul”, disse Belo.

Por que Belo e Denílson brigaram?

Em 2000, Belo saiu do grupo Soweto para fazer carreira solo. Antes disso, o grupo havia assinado um contrato com o Denílson que estipulava a realização de 100 shows por ano. Com a saída do vocalista, ficou acordado que ele pagaria o valor do cachê na época (R$ 18 mil) multiplicado por 400, menos os oito meses de contrato que ele cumpriu, totalizando R$ 6 milhões. Com a correção, os valores chegaram a R$ 25 milhões.

A dívida de Belo com Denílson se arrastou por anos. Recentemente, eles anunciaram que haviam conversado e se entendido. "Como homens, adultos e profissionais que somos, era importante colocar fim a esse imbróglio que nos afastava há mais de 20 anos. Hoje, com alegria, damos por encerrado esse assunto", diz um texto publicado em conjunto pela dupla nas redes.

