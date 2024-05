A- A+

famosos Belo e Gracyanne estão juntos? Aliança e mensagem misteriosa geram especulações na web Fãs do ex-casal juntam pistas sobre possível reconciliação e enchem redes sociais com torcida para volta do casamento: "O Brasil está esperando por isso"

Gracyanne Barbosa e Belo voltaram? Parte dos seguidores do ex-casal tem feito essa pergunta, por meio das redes sociais, acreditando que os dois passaram a dar pistas, dos últimos dias pra cá, sobre uma possível reconciliação. Na última segunda-feira (20), Gracy chegou a compartilhar um meme fazendo piada com o assunto, o que incrementou a onda de especulações. E o caso não para por aí. No mesmo dia, Belo surgiu no programa " Conversa com Bial" com... a aliança de casamento no dedo. Desde então, o relacionamento de ambos — que anunciaram o divórcio, em abril — voltou a ser comentado, com força total, na web.

"Tudão vai voltar, eu sei. Deixa começar as chuvas e aquele friozinho em um Belo dia", brincou uma seguidora de Gracy, por meio do Instagram. "A torcida é grande", escreveu outro internauta, por meio do X (antigo Twitter). "O Brasil está esperando por essa volta", acrescentou outro fã, nas redes sociais.

Na última segunda-feira (20), Tirullipa postou um vídeo com Gracyanne, abordando o tema. "Eu me despedindo da amiga depois de passar duas horas falando mal do ex sabendo que já, já ela vai voltar com ele", escreveu o humorista, que apareceu conversando com a modelo fisiculturista na imagem. Nos comentários da publicação, Gracy deixou emojis dando risada.

Também na segunda-feira (20), outra situação provocou euforia entre fãs do ex-casal. É que Belo apareceu usando a aliança de casamento durante participação no "Conversa com Bial", da TV Globo. Ao longo da entrevista conduzida por Pedro Bial, Belo não foi interrogado sobre o divórcio, o que aumentou ainda mais a curiosidade do público. Mas há uma explicação para isto. A atração foi gravada em 28 de março, antes do término.

15 anos de casamento

Belo e Gracyanne estavam juntos há 15 anos. A musa fitness e o cantor decidiram se separar há cerca de nove meses, quando ainda estavam morando juntos. O fim do casamento pegou os fãs do ex-casal de surpresa, e o assunto vem dominando as redes desde que a notícia vazou.

O relacionamento dos dois começou em 2007, quando Gracyanne era dançarina do grupo Tchakabum. À época, havia rumores de que ela teria sido pivô da separação entre Belo e Viviane Araújo. O fim do casamento entre Gracy e Belo também teve um terceiro elemento envolvido: Gilson de Oliveira, personal trainer da modelo, como ela mesma admitiu.

Partiu da musa fitness a decisão de pôr fim ao casamento. Os dois tentaram contornar uma crise que começou há mais de um ano. Belo teria dado uma segunda chance à esposa desde que soube do caso extraconjugal, mas os dois não conseguiram reverter a crise.

