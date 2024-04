Belo e Gracyanne: nas redes, fãs torcem pela reconciliação e pedem que "Deus abençoe" o casal

A- A+

O fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa pegou os fãs do ex-casal de surpresa, e o assunto vem dominando as redes desde que a notícia vazou. No fim de tarde de sexta (19), a musa fitness se pronunciou nas redes: "Oi galera, sei que vocês merecem uma postagem, um esclarecimento ou um pronunciamento como dizem. Estou desde ontem, tentando falar com vocês mas ainda não consigo e acredito que quem, realmente gosta de mim e do belo, entende, né? São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas..", escreveu ela em seu perfil no Instagram, com uma foto do ex.

A postagem de Gracyanne Barbosa logo recebeu apoio dos fãs do casal, que repercutem nas redes a separação. A maioria torce por uma reconciliação e pede que Deus abençoe a união do pagodeira e da musa fitness.

A ex-panicat Juju Salimeni foi uma das que apoiou Gracyanne: "Amo vcs! Minha musa absoluta e ele meu ídolo!!", escreveu.

"Amo vocês! Deus abençoe!", escreveu um fã. "Fica bem lindona, deus está no controle", escreveu outro. "Deus abençoe sua vida, e te mostre o melhor caminho. Sinta-se abraçada e acolhida por todos aqueles que te amam verdadeiramente, pois tem uma história linda de superação e muita humildade e nada e ninguém pode apagar isso!", postou um terceiro fã.

Gracyanne Barbosa, aliás, recebeu uma chuva de bençãos dos fãs:

"És maravilhosa! mulher te admiro muito Deus te abençoe", escreveu um. "Que Deus abençoe vcs e que dê tudo certo", postou outro. "Deus sabe de tudo e tudo tem seu tempo, mesmo sendo público só vocês sabem o que se passa dentro do relacionamento, com amor tudo dá certo no final", escreveu a influenciadora Drika Marinho.

A cantora Simony escreveu: "Eu torço muito por vocês juntos ou separado, está nas mãos de Deus".

"Torço por vcs. As pessoas só sabem julgar e jogar pedras nos outros e não olham pro próprio nariz. Que Deus os abençoe", escreveu uma fã, seguida de outra que tem fé no casal: "Amo vocês dois e tenho fé que vão enfrentar esse momento da melhor forma. E como vc disse: se há amor, há recomeço! E eu acredito nisso!"

