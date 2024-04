Belo e Gracyanne: web resgata momentos ''fofos'' entre musa e personal trainer

A- A+

Em 2022, Gracyanne Barbosa ensaiava um movimento acrobático com seu personal trainer. A dinâmica terminava com a cabeça do rapaz entre as pernas da musa. O personal é Gilson de Olveira, apontado como pivô do fim do casamento entre Belo e Gracyanne.

Gilson pode ser visto em vários vídeos postados por Gracy no Instagram. Com o término da relação de 15 anos entre ela e Belo, não demorou para que a web resgatasse muitos desses momentos — alguns deles, inclusive, considerados "fofos".

Veja também

MÚSICA Web aponta plágio em música de Anitta e produtores respondem; entenda