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Belo e Junior são novidades como mentores da nova temporada do 'Estrelas da Casa'; confira

A cantora Anitta também já está confirmada como a conselheira desta edição

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Os cantores Belo e Junior participam da nova temporada do Estrela da Casa como mentoresOs cantores Belo e Junior participam da nova temporada do Estrela da Casa como mentores - Foto: Divulgação | Mônica Benini (Divulgação)

O reality ‘Estrelas da Casa’ anunciou muitas novidades para sua nova temporada. A primeira delas é que serão formados grupos em dois estilos musicais: o Pop e o Pagode. Em uma competição em grupo, os cantores vão precisar disputar, semana a semana, a permanência em uma das equipes. Ao término da temporada, somente o grupo de um dos estilos será o grande vencedor.

Outra novidade são os nomes escolhidos para a mentoria: Belo vai orientar a equipe do Pagode e Junior será o mentor do Pop. Os cantores se juntam a já anunciada cantora Anitta para aconselhar os grupos de participantes. Cada um deles será o responsável por treinar os cantores de seu estilo, colocá-los à prova, organizar os grupos e ajudá-los a compor um time forte o suficiente para conquistar o público na grande final do ‘Estrelas da Casa’.

‘Estrelas da Casa’ é um formato original e inédito Globo, com apresentação de Ana Clara, produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tapias, direção geral de Aída Silva e Carlo Milani e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

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