separação Belo falou sobre desejo de ter filho com Gracyanne em várias oportunidades: "tudo no seu tempo" Cantor e modelo terminaram casamento de 15 anos na última semana

O fim do casamento entre Belo e Gracyanne Barbosa pode também ter encerrado um sonho do cantor: ter um filho com a musa fitness. Na última semana, eles confirmaram a separação após 15 anos de união. No final do ano passado, por ocasião do Projeto Aquarius, que promoveu um encontro da Orquestra Sinfônica Brasileira com o cantor, Belo falou sobre o assunto ao Globo:

"Falando da parte pessoal, ainda quero ter um filho com a Gracyanne. Ela tá trabalhando muito, eu também, então tem que ser uma coisa muito bem planejada. Mas tudo no seu tempo. Acredito muito nessa coisa do tempo de Deus, tudo tem um propósito", disse o pagodeiro.

A modelo e o músico decidiram se separar há cerca de oito meses, mas seguiram morando juntos por um tempo. Partiu dela a decisão de pôr fim ao casamento. Os dois tentaram contornar uma crise que começou há mais de um ano. Belo teria dado uma segunda chance à esposa desde que soube de um suposto caso extraconjugal, mas os dois não conseguiram reverter a crise.

Em 2020, em um quadro do programa TVZ, do canal Multishow, Belo respondeu a uma série de perguntas do show. Quando questionado sobre um medo que ele teria na vida, o cantor afirmou: "acho que eu tenho medo da solidão". Depois, falou sobre sonhos. "Tenho muitos sonhos. Sonho em ter um bebê com a Gracyanne. Muitas coisas pra concretizar, mas no momento, um bebê", disse o artista.

