Belo Jardim: Museu Memórias Vivas oferece programação gratuita de férias; confira

O Museu Memórias Vivas, em Belo Jardim, Agreste de Pernambuco, oferece uma programação especial gratuita de férias para o público de todas as idades até o dia 14 de agosto.

Iniciativa do Instituto Conceição Moura, o espaço preparou oficinas interativas de robótica e eletrônica, além de exposição fotográfica que revela a beleza do cotidiano nordestino.

Programação

Às terças, sextas e sábados, das 8h às 20h, e aos domingos, das 13h às 17h, a oficina “Descobertas que se Tocam” desafia crianças, jovens e adultos a reconhecerem, apenas pelo tato, peças ligadas ao passado da cidade e da antiga Fábrica Mariola.

Vendados, os participantes têm a missão de identificar réplicas de objetos históricos, conectando sentidos, memória e imaginação em uma competição lúdica que resgata, de forma afetiva, o patrimônio local.

Já às quartas e quintas-feiras, das 9h às 16h, a oficina “Do Vapor ao Sensor” convida os visitantes mais jovens a explorarem o universo da robótica educacional e da eletrônica básica.

Inspirada na exposição principal do museu, a atividade proporciona uma vivência prática com circuitos elétricos, LEDs e sensores.

“Nosso desejo é que o museu seja um lugar vivo, onde as crianças e os jovens possam aprender com alegria e desenvolver laços com a história da sua própria cidade. A cada atividade, buscamos provocar descobertas, estimular a criatividade e construir, com afeto, um futuro que respeita e valoriza o passado”, destacou a coordenadora-executiva do Instituto Conceição Moura, Lorena Tenório.