Belo, Ludmilla, Leo Santana e mais: Samba Recife confirma atrações de 19ª edição; confira

O Samba Recife divulgou no último domingo (28) a programação completa da sua 19ª edição. Com dois dias de festa, marcados para acontecer nos dias 23 e 24 de setembro, na área externa do Centro de Convenções, o evento reunirá mais de 20 atrações, entre artistas consagrados e ícones da nova geração do ritmo musical.

Atraindo fãs de todo o Brasil, o festival receberá no dia 23 de setembro (sábado) os sucessos incontestáveis de Belo, Sorriso Maroto, Alexandre Pires, Ferrugem, Pixote, Tiee, Turma do Pagode, Kamisa 10, Marvvila, Grupo Clareou e Envolvência.

Já no dia 24 (domingo), será a vez de Ludmilla, Leo Santana, Menos é Mais, Dilsinho, Mumuzinho, Xande de Pilares, Thiago Soares, Gica, Pique Novo, Cajú pra Baixo e É o Tchan continuarem agitando o público, com os principais sucessos de suas carreiras.

Os ingressos para cada dia custam R$ 140 (Samba Lounge) e R$ 290 (Gold Stage - open bar). Para quem desejar comprar "casadinha", o combo de acesso aos dois dias fica por R$ 200 (Samba Lounge) e R$ 450 (Gold Stage - open bar). As entradas estão à venda no site Bilheteria Digital ou nas lojas Adidas, dos shoppings Recife, RioMar e Tacaruna.

Novidade nesta edição, a festa também contará com gazebos para 12 pessoas, que custam R$ 6.000, para um dia, ou R$ 10.000, para os dois dias.

