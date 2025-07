A- A+

televisão Belo muda visual para estrear em novela e abandona o cabelo platinado; confira "Que 'Belo' dia", brincou o cantor e ator no vídeo em que apresentou sua nova versão

Belo está se dedicando para estrear nas novelas. O cantor até mudou a cor do cabelo para castanho escuro e deixou para trás o velho platinado. O pagodeiro estará em "Três Graças", nova novela das 21h que vai substituir Vale Tudo, em um personagem de destaque chamado Misael.



Este não é o primeiro trabalho como ator de Belo. O pagodeiro já trabalhou na série do Globoplay Arcanjo Renegado, como o inspetor Silvio.



"Que 'Belo' dia", brincou o cantor e ator no vídeo em que apresentou sua versão morena. Confira publicação na íntegra:



Em Três Graças, Sophie Charlotte viverá a protagonista Gerluce, que enfrentará a vilã vivida por Grazi Massafera. A personagem, chamada Arminda, é uma viúva inescrupulosa que atua em um esquema de falsificação de remédios, e será confrontada pela personagem vivida por Charlotte.





Além das atrizes, Rômulo Estrela, Dira Paes, Carla Marins, Murilo Benício, Arlete Salles, Miguel Falabella, Xamã, Enrique Diaz e Samuel de Assis fazem parte do elenco.

