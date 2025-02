Belo nega traição e declara torcida para Gracyanne Barbosa no BBB 25; entenda

A- A+

O cantor Belo declarou torcida para a dupla do BBB 25, formada por Gracyanne Barbosa e Giovanna. As duas sisters, que estão no Paredão desta semana contra Diego e Daniele Hypólito, receberam o apoio do artista paulista na manhã desta terça-feira (4).

Belo compartilhou uma série de stories com mensagens carinhosos para a musa fitness, mas também não deixou de esclarecer sobre o término entre ele e Gracy, após 16 anos juntos.

''Venho aqui falar sobre minha ex-esposa, minha parceira de tantos anos, a mulher que sempre esteve ao meu lado e hoje segue sua trajetória no Big Brother Brasil 25'', iniciou o cantor.

Quando os dois anunciaram a separação, uma suposta traição da modelo foi especulada como um dos principais motivos para a decisão, mas Belo negou o boato e quis deixar claro que entre eles ‘’sempre houve respeito, cumplicidade e, acima de tudo, amor’’.

''Não houve traição, não houve desrespeito'', afirmou Belo.

Apesar de seguirem caminhos diferentes, o cantor não escondeu seu respeito e admiração por Gracyanne Barbosa e declarou torcida para ela e a irmã Giovanna na berlinda do BBB 25, que acontece nesta terça-feira (4), no programa ao vivo.

''Vejo uma mulher forte, corajosa, que não tem medo de mostrar sua verdade. E sigo aqui torcendo para que ela brilhe. Quem conhece a nossa história sabe o quanto ela merece'', reiterou.

