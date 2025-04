A- A+

famosos Belo é anunciado como uma das atrações do The Town 2025; confira outras conquistas do cantor Ex-líder do Soweto foi anunciado como embaixador do Palco Quebrada, novidade do The Town este ano

Após desbravar o Palco Favela no Rock in Rio do ano passado, chegou a vez de Belo levar seu samba romântico a outro dos maiores festivais do país.

Nesta terça-feira (15), o cantor foi anunciado como uma das atrações do Palco Quebrada, novidade da segunda edição do The Town, que será realizado entre 6 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

No Rio, no ano passado, o coro do público mal deixava a voz do cantor se sobressair em sucessos do Soweto e de sua carreira solo, como "Antes de dizer adeus", "Farol das estrelas" , "Refém do coração", "Reinventar", "Pra ver o sol nascer" e "Tua boca".

Em setembro, espera-se que o público faça o mesmo, na estreia do cantor no festival paulistano.

Em uma coletiva realizada nesta terça-feira (15), Belo foi apresentado como "embaixador" do palco Quebrada, que flerta diretamente com o Espaço Favela do Rock in Rio.

Agora, com a versão paulistana, a ideia é falar sobre as periferias de São Paulo e de outras localidades brasileiras. Além do sambista, o espaço terá Criolo, Mc Hariel, Kayblack e Black Pantera como headliners.

"O palco Quebrada pra mim é o palco principal. Passarei por toda a minha história, vou mesclar com forró, com MPB, rap ou trap" adiantou Belo, que não abrirá mão da pegada romântica:

"Logicamente vou falar muito de amor, vou machucar seu coração. Se até o Belo chora ouvindo Belo vocês também vão"

A estreia no festival paulistano coroa a boa fase de Belo, que teve sua vida e trajetória destacada no documentário "Belo, perto demais da luz", que estreou no Globoplay em dezembro do ano passado.

A patração, com produção de José Junior e direção artística de Jorge Espírito Santo, repassa a vida e o sucesso profissional de Belo, desde a infância em São Paulo, o estrelato com o Soweto e na carreira solo e sua contribuição para a história musical brasileira dos anos 1990.

O cantor também estreou como ator na terceira temporada de "Arcanjo Renegado", também no Globoplay, e como jurado do programa "The masked singer Brasil", que chegou à final em 30 de março.

Além disso, o cantor comandou ano passado a bem-sucedida turnê comemorativa "Soweto 30 Anos", que passou por cidades como Rio, São Paulo, Recife, Salvador, Porto Alegre e Brasília, e fez três shows no Navio Belo em Alto Mar, em dezembro de 2025.

