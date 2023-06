A- A+

Polêmica Belo x Denílson: ex-jogador pede bloqueio de prêmios do cantor na Dança dos Famosos Comentarista pediu a 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo que prêmios recebidos pelo pagodeiro sejam bloqueados

A novela envolvendo Belo e Denílson, que se estende há mais de 20 anos, ganhou um novo capítulo em maio. No mês passado, o ex-jogador de futebol pediu à Justiça de São Paulo o bloqueio de qualquer prêmio — em dinheiro ou bem móvel — recebido pelo cantor pela participação no programa "Dança dos Famosos 2023", da Rede Globo. Os advogados do comentarista de TV também pediram que o valor da dívida do artista seja atualizado.

Os dois travam uma batalha judicial desde o início dos anos 2000, quando Denílson rompeu a parceria com o grupo de pagode Soweto, que era gerenciado pelo então jogador. O acordo chegou ao fim, quando Belo decidiu se separar da banda para seguir carreira solo. Pela quebra do contrato, o atleta processou o cantor e pediu uma indenização. Em 2004, o cantor foi condenado a pagar uma reparação financeira.

Segundo revelou o UOL, atualmente, a dívida chega a pelo menos R$ 7 milhões. O valor é contestado por Belo. Um documento da 5ª Vara Cível de São Bernardo do Campo — onde corre o processo — ao qual o jornal teve acesso, aponta que Denílson pediu que o tribunal envie um ofício à emissora bloqueando premiações ao músico.

Nos autos da ação que corre em São Bernardo do Campo, a defesa do músico contesta o montante. A condenação original, de 2004, determinou à época que Belo deveria pagar R$ 388.310,15 a Denílson com um acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, custas processuais e honorários de 10%.

Em julho do ano passado, o juiz da 5ª Vara Cível do Foro de São Bernardo, de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 7 milhões que seriam destinados ao cantor Belo pelo pagamento de um show apresentado com Thiaguinho. A quantia seria destinada a Denílson para quitar a dívida, já com os valores corrigidos, o que não aconteceu.

