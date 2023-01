'Bem-vinda, Aurora!' Filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker tem alta e já está em casa

A- A+

Aurora, filha da modelo Cintia Dicker e do surfista Pedro Scooby, está em casa. O casal publicou a primeira foto da menina depois que deixou o hospital nesta terça-feira.

Nascida no dia 27 de dezembro de 2022, Aurora chegou a ficar internada na Unidade de terapia Intensiva (UTI) de um hospital no RIo de Janeiro. Cintia a Pedro não revelaram os problemas de saúde que a menina enfrenta, mas sabe-se que ela passou por três cirurgias durante o período que passou no hospital.

Leia a mensagem que Scooby e Dicker publicaram em suas contas nas Redes sociais.

"Nossa princesa guerreira Aurora está em casa! Sem palavras para agradecer toda a equipe da @qualicorp nunca na vida vamos esquecer o que vocês fizeram por nós! Aos médicos: Dr Jofre, Gilmar que a operou, Flavia nossa anestesista e fotógrafa ( que deixou tudo mais leve na hora do parto ), Vivi, nossa obstetra que acompanhou tudo desde o começo e toda a equipe da Perinatal Laranjeiras! Nossa gratidão eterna a vocês! Aos meus amigos e familiares que fizeram de tudo para tornar esse momento o mais leve possível! E claro, todas as orações e boas energias enviadas nesse momento por todos, que foi muito difícil, mas conseguimos ser fortes e seguir em frente. Bem vinda Aurora!"

Relembre o período que Aurora passou no hospital

Durante o período em que Aurora esteve no hospital, Pedro Scooby chegou a publicar um vídeo chorando ao comentar o estado de saúde de Aurora: "Hoje está sendo um dia difícil para a Aurora. A moça aqui da porta (do hospital) me falou: 'Vou te dar esse terço benzido para dar sorte para ela'. É isso... Muita oração. Deus está no comando, e vai dar tudo certo", contou Scooby, por meio de rede social.

Quando Aurora completou três meses, Cintia Dicker e Pedro Scooby publicaram uma foto da primeira vez em que amamentou a filha, ainda no hospital. "Depois da tempestade vem a bonança", escreveu o surfista.

O período de recuperação de Aurora se deu em meio à briga pública de Pedro Scooby com a ex, a Luana Piovani. A atriz fez vídeos e postagens de prints alegando que Scooby presenteou os filhos com celulares, mas não colocou nenhum dispositivo para monitorar o acesso das crianças na internet. Alegou também não conseguir falar com as crianças e que ele o ex-marido não coloca regras e não se importa com a educação delas. Em seguida, Luana fez um vídeo reclamando sobre o valor e o pagamento da pensão. Ela, inclusive, chegou a marcar os patrocinadores do ex.

