A- A+

cinema Ben Affleck e Matt Damon elogiam "O agente secreto" e internautas ironizam comentário sobre legendas "Essa tecnologia de legendas agora nos permite acessar uns aos outros", disse Affleck

"O Agente Secreto" virou referência para Ben Affleck e Matt Damon. A dupla, que está divulgando seu novo filme, "Dinheiro Suspeito", refletiu sobre as barreiras geográficas e linguísticas para conhecer produções de fora dos Estados Unidos.

Para Affleck, a recepção a "O Agente Secreto" mostra que há um interesse maior por filmes estrangeiros.

“Enquanto antes para ver um filme brasileiro tinha que ser algo tão bem sucedido quanto ‘Cidade de Deus’, as barreiras têm maior logística agora”, disse Affleck. “Estamos de repente assistindo na América do Norte, ‘Casa de Papel’ [série espanhola] e ‘Round 6’ [série sul-coreana], histórias de todo o mundo”, prosseguiu.

Matt Damon e Ben Affleck divulgam o filme "Dinheiro Suspeito"| Foto: Divulgação

Já Damon elogiou a atuação de Wagner Moura e o caráter universal do filme:

“Porque há algo profundamente humano nisso, e você reconhece a verdade nele (Moura). Alguns dos meus filmes favoritos são sobre pessoas que não são como eu e que eu nunca poderia ser. Mas, ainda assim, encontro uma profunda conexão emocional com essas histórias.”

Affleck também gerou piadas na internet ao falar sobre "tecnologia" de legendas como se fosse novidade:

“A linguagem pode ser uma barreira se você não entender, mas essa tecnologia de legendas agora nos permite acessar uns aos outros para talvez nos conhecermos melhor e, espero, encontrar esse tipo de bondade básica uns nos outros e na nossa humanidade em comum".

"Caramba, os estadunidenses descobriram a tecnologia das legendas. Que incrível!", ironizou um usuário.

"E a gente desde os anos 2000 usando o legentas.tv", respondeu outro.

Houve também quem comentasse a sério: "Pra vc ver como eles tem outra realidade que a gente… isso prova ainda mais o impacto dos filmes br lá fora".

Veja também