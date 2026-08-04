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Ben Affleck ganha 1 milhão de dólares no 'Quem Quer Ser um Milionário?' com pergunta inusitada

Vitória chamou a atenção não apenas pelo montante arrecadado, mas também pelo tema da última pergunta

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Ben Affleck arrecada um milhão de dólares no 'Quem Quer Ser Milionário'Ben Affleck arrecada um milhão de dólares no 'Quem Quer Ser Milionário' - Foto: ABC/Divulgação/Estadão

O ator Ben Affleck conquistou o prêmio máximo da edição especial de celebridades do programa Quem Quer Ser um Milionário?, exibido pela emissora norte-americana ABC. Aos 53 anos, o astro de Hollywood acertou a pergunta final da competição e garantiu US$ 1 milhão (cerca de R$ 5 milhões), valor que será revertido para uma organização beneficente fundada por ele.

A vitória chamou a atenção não apenas pelo montante arrecadado, mas também pelo tema da última pergunta. O desafio envolvia uma curiosa tradição da Casa Branca durante o Dia de Ação de Graças, colocando Affleck diante de uma decisão que exigiu estratégia, ajuda dos participantes e um bom palpite.

Na rodada decisiva, Ben Affleck e seu parceiro de equipe, Jamie Ding, campeão do programa de perguntas e respostas Jeopardy!, precisavam identificar qual das alternativas nunca havia sido utilizada como nome de um peru perdoado por um presidente dos Estados Unidos.

A tradição, realizada anualmente na véspera do Dia de Ação de Graças, consiste em conceder um perdão simbólico a duas aves, que deixam de ser abatidas. Ao longo dos anos, os perus receberam nomes criativos, inspirados principalmente em alimentos.

As opções apresentadas eram: Manteiga de Amendoim e Geleia, Batata Frita, Macarrão com Queijo e Espaguete com Almôndegas.

Sem ter certeza da resposta, Affleck decidiu utilizar um dos recursos disponíveis no programa para consultar o apresentador Jimmy Kimmel. Embora tenha admitido que também não tinha convicção, Kimmel apostou que a resposta correta seria Espaguete com Almôndegas.

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Na sequência, a dupla ainda recorreu a outra ajuda, entrando em contato com um amigo, que preferiu não arriscar um palpite. Diante da incerteza, Ben Affleck resolveu confiar na intuição de Kimmel e confirmou a alternativa sugerida.

A escolha se mostrou correta. "Espaguete com Almôndegas" foi o único nome entre as opções que nunca fez parte da tradicional cerimônia presidencial, garantindo ao ator o prêmio de US$ 1 milhão.

Valor será destinado à instituição criada pelo ator

Todo o dinheiro conquistado será destinado à Eastern Congo Initiative, organização fundada por Ben Affleck para apoiar comunidades da República Democrática do Congo. A instituição atua no financiamento de projetos sociais, desenvolvimento econômico e fortalecimento de organizações locais na região africana.

Conhecido pelo envolvimento em causas humanitárias, o ator já participa há anos de iniciativas voltadas ao continente africano, e a destinação do prêmio reforça esse compromisso.

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