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CELEBRIDADES Ben Affleck leva prêmio de US$ 1 milhão no "Quem quer ser um milionário"; veja vídeo Ator repetiu o feito do amigo Matt Damon, que venceu a competição no ano passado

Ben Affleck conquistou a última edição de celebridades do "Quem quer ser um milionário", exibido pela rede ABC nos Estados Unidos e apresentado pelo comediante Jimmy Kimmel. O ator participou da competição ao lado de Jamie Ding, ex-vencedor de outro programa de trivias famoso nos EUA, o "Jeopardy".

O milhão conquistado com a vitória de Affleck e Ding será destinado à ONG Eastern Congo Initiative, ligada ao ator. Trata-se de uma organização sediada nos EUA voltada à defesa de causas e à concessão de subsídios para apoiar as populações que vivem no Congo, na África.

Affleck conquista o prêmio quase um ano após seu amigo e parceiro Matt Damon, que participou do programa em 2025.

Em sua última pergunta, Affleck e Ding tiveram que adivinhar quais perus não receberam o perdão presidencial nos EUA, uma tradição da Casa Branca nos dias de Ação de Graças: A) Peanut Butter & Jelly; B) Tater & Tot; C) Mac & Cheese; D) Spaghetti & Meatball. Sem saber a resposta, os participantes usaram uma ajuda para consultar o apresentador Jimmy Kimmel e, em seguida, um amigo. Embora tenha dito que não tinha 100% de certeza, Kimmel apostou na opção Spaghetti & Meatball. A dupla apostou na resposta de Kimmel e foi recompensada com o prêmio.

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