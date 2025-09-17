"Benção": chuva forte paralisa Amazônia Live, com Mariah Carey
Apresentação de Dona Odete, Gaby Amarantos, Joelma e Zaynara foi interrompida e reiniciada após minutos
Uma chuva forte, em Belém (PA), paralisou a apresentação de Dona Odete, Gaby Amarantos, Joelma e Zaynara no Amazônia Live, na tarde desta quarta-feira (17). O evento promovido pela Rock World, responsável pelos festivais Rock in Rio e The Town, funciona como uma abertura não oficial da COP30, que acontecerá em novembro na capital paraense.
O show ocorre num palco flutuante num dos braços do rio Guamá.
- Chuva, no Pará, é benção - brinca Gaby Amarantos, sobre a tempestade que interrompeu a apresentação.
O espetáculo, que será transmitido às 18h15 pelo Multishow e pelo Globoplay, tem Mariah Carey como estrela principal. A americana encerrará a apresentação fazendo um passeio pelas principais canções de seu repertório.
Há dez dias não chovia em Belém. Aliás, o calor úmido na região é o principal assunto entre os convidados que acompanham o show diretamente de uma balsa próxima ao palco em formato de vitória-régia, entre os quais o ator Marcelo Serrado, a ginasta Danielle Hypolito e jornalista Zeca Camargo.
- Olha, com certeza, esse clima quente influência nossa cultura -- exalta, ao Globo, Joelma, que mergulhou no rio após o ensaio da apresentação. -- Isso faz parte da minha infância, das minhas origens. Com certeza, o clima influencia a nossa cultura! Somos quentes, receptivos.
A grande questão é a seguinte: o que Mariah Carey tem achado? Até o momento, não se sabe, já que a diva pop pouco apareceu publicamente.
- Ela tem que tomar um tacacá e sair daqui "banzeirando" - diz Gaby Amarantos - Fazendo isso, tá tudo certo.