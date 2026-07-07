Benedito Ruy Barbosa, autor de novelas como "Pantanal", morre aos 95 anos

A- A+

LUTO Benedito Ruy Barbosa, autor de novelas como "Pantanal" e "Terra Nostra", morre aos 95 anos Escritor estava internado em um hospital de São Paulo; referência da teledramaturgia brasileira, deixou um legado marcado por histórias que retrataram o interior do país e atravessaram gerações

O autor de novelas Benedito Ruy Barbosa morreu nesta terça-feira, aos 95 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria do hospital ao jornal O Glob. Ele estava internado no HCor nas últimas semanas, mas a causa da morte não foi divulgada.

Considerado um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, Benedito deixa um legado de obras que marcaram a televisão nacional, como Pantanal, Renascer, O Rei do Gado, Terra Nostra e Esperança, responsáveis por transformar o interior do Brasil em protagonista das novelas.

Nos últimos anos, o escritor enfrentava problemas de saúde que reduziram suas aparições públicas. Em 2025, chegou a ser internado após o agravamento de um quadro de insuficiência renal crônica, permanecendo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) antes de receber alta cerca de um mês depois.

Durante o período, familiares desmentiram rumores que circulavam nas redes sociais e afirmaram que Benedito não tinha Alzheimer nem outra doença neurodegenerativa, ressaltando que permanecia lúcido. Por orientação médica, também deixou o sítio onde vivia, no interior paulista, para morar próximo da família na capital.

Nascido em Gália, no interior de São Paulo, em 17 de abril de 1931, Benedito Ruy Barbosa construiu uma carreira que atravessou diferentes fases da televisão brasileira. Enquanto grande parte das produções concentrava seus enredos nos centros urbanos, o autor voltou seu olhar para o campo, retratando tradições, disputas por terra, preservação ambiental e relações familiares.

Em especial, Pantanal, exibida originalmente em 1990, tornou-se um marco da dramaturgia ao romper padrões estéticos e colocar a natureza como elemento central da narrativa. Décadas depois, a história voltou à televisão em uma nova adaptação, confirmando a força e a permanência de sua obra.

Ao longo da carreira, Benedito recebeu prêmios e homenagens, consolidando-se como um dos escritores que ajudaram a definir a identidade da novela brasileira. Deixa os filhos Edmara, Edilene, Ruy Maurício e Marcelo, além de dez netos, entre eles o autor Bruno Luperi, que seguiu seus passos na televisão. O velório será realizado a partir das 15h desta terça-feira no Funeral Home, na Rua São Carlos do Pinhal, 376, no bairro da Bela Vista, em São Paulo.

Veja também