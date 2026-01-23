A- A+

FAMOSOS Benedito Ruy Barbosa recebe alta após internação em São Paulo Escritor, de 94 anos, estava internado desde o dia 3 de janeiro no Hospital do Coração, onde apresentou boa evolução clínica após o uso de antibióticos

Referência da teledramaturgia nacional, Benedito Ruy Barbosa recebeu alta hospitalar nessa quinta-feira, 22, após um período de internação em São Paulo para tratamento de uma infecção urinária. O escritor, de 94 anos, estava internado desde o dia 3 de janeiro no Hospital do Coração (HCor), onde apresentou boa evolução clínica após o uso de antibióticos.

Em comunicado, o hospital informou que o autor respondeu de forma satisfatória ao protocolo adotado, o que permitiu sua liberação médica. Benedito já se encontra fora da unidade e segue em recuperação.

Internação ganhou repercussão

A hospitalização do escritor ganhou maior atenção pública no último domingo, 18, quando seu filho, Ruy Maurício Barbosa, se manifestou nas redes sociais para esclarecer a ausência do pai em uma suposta votação ligada ao São Paulo Futebol Clube.

O nome do autor havia sido incluído em uma lista que apontava conselheiros contrários ao impeachment do presidente do clube, Julio Casares. Segundo o filho, a informação era falsa, e a ausência de Benedito se devia exclusivamente à internação. "O nome dele está aparecendo em uma lista fake", escreveu.

Saúde nos últimos anos

O estado de saúde de Benedito Ruy Barbosa tem sido acompanhado com atenção nos últimos anos. Em maio do ano passado, ele foi internado após o agravamento de um quadro de insuficiência renal crônica, chegou a passar pela UTI e recebeu alta apenas no início de junho, depois de ser transferido para o quarto.

Legado do autor

A última novela escrita integralmente por Benedito foi Velho Chico (2016), exibida pela TV Globo. Após o folhetim, o autor chegou a desenvolver um novo projeto, intitulado O Último Beijo, que acabou rejeitado pela emissora antes de sua saída definitiva

Mesmo afastado da escrita de novelas, o impacto de sua obra segue presente na televisão brasileira. Histórias criadas por Benedito voltaram ao horário nobre nesses últimos anos em novas versões de Pantanal e Renascer, ambas adaptadas por seu neto, Bruno Luperi, reforçando a permanência de seu universo narrativo junto às novas gerações.

Com tramas marcadas pela vida no campo, conflitos humanos intensos e retratos do Brasil profundo, Benedito Ruy Barbosa consolidou uma das obras mais influentes da dramaturgia nacional, com novelas como Pantanal, Renascer, O Rei do Gado, Cabocla e Velho Chico.





Veja também