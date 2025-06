Benedito Ruy Barbosa recebe alta e deixa hospital após um mês internado

A- A+

Leia também

• Conceição Evaristo é homenageada pelo Império Serrano no carnaval de 2026

• Cartas de amor de Vermeer são expostas em Nova York

Benedito Ruy Barbosa "recebeu alta e está deixando o hospital nesta tarde", informou a assessoria do Hcor em boletim médico enviado à imprensa neste sábado, 21.



Aos 94 anos de idade, o autor de novelas clássicas como O Rei do Gado e Pantanal havia sido internado há cerca de um mês, no dia 20 de maio, em virtude de um quadro agudo de insuficiência renal



Ele chegou a passar por tratamento na UTI do hospital, mas posteriormente apresentou melhora e foi transferido para um quarto, onde vinha até o momento.



Boletim médico de Benedito Ruy Barbosa



"São Paulo, 21 de junho de 2025 - O Hcor informa que o paciente Benedito Ruy Barbosa recebeu alta e está deixando o hospital nesta tarde deste sábado."

Veja também