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HOMENAGEM Após morte de Benedito Ruy Barbosa, TV Globo muda programação e presta homenagem ao autor Emissora exibe programa dedicado à trajetória do medalhão da TV, figura por trás de sucessos como "O Rei do Gado", "Sinhá moça" e "Pantanal"

A TV Globo anunciou uma mudança na programação desta terça-feira (7) para homenagear o autor Benedito Ruy Barbosa, que morreu aos 95 anos em decorrência de insuficiência renal crônica. A emissora exibirá o episódio dedicado ao dramaturgo da série "Donos da história", disponível no Globoplay. A alteração na grade foi anunciada ao fim do "Bom Dia Brasil", nesta manhã.

A homenagem irá ao ar após o "Central da Copa", por volta de 1h da manhã. Apesar da mudança, a Globo manteve as estreias previstas para a linha de shows, incluindo a série "Pablo & Luisão", a nova temporada do "Conversa com Bial" e "Justiça 2" (2024).

O episódio de "Donos da história" revisita a trajetória de Benedito Ruy Barbosa e reúne depoimentos do próprio autor sobre sua carreira e suas novelas. A produção também traz participações de atores que marcaram suas obras, como Antonio Fagundes e Claudio Marzo.

"Ele é o autor com quem eu mais trabalhei na Globo. Devo ter feito uns seis trabalhos com ele. Todos sempre maravilhosos, personagens sempre muito bem acabados e cheios de emoção. Como ele é. O Benedito é uma pessoa emocionada no convívio pessoal. Fazer um personagem do Benedito tem uma carga emocional muito grande, e isso é muito bom para o ator e para o público", valorizou Fagundes.

Lançada para revisitar a trajetória dos principais novelistas da emissora, "Donos da história" também dedica episódios a nomes como Manoel Carlos, Aguinaldo Silva, Gilberto Braga e Maria Adelaide Amaral, entre outros autores que marcaram a teledramaturgia brasileira.

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