CINEMA Benicio del Toro fala sobre lado 'esperançoso' de novo filme de Wes Anderson: 'Muito bonito' 'O Esquema Fenício' foi exibido no Festival de Cannes encerrado no sábado (24) e chegou nesta quinta-feira (29) aos cinemas brasileiro

Benicio del Toro nunca se importou de fazer personagens que não fossem principais, desde que apetitosos. Foi assim que ganhou o Oscar de ator coadjuvante por Traffic (2000) e concorreu na mesma categoria por 21 Gramas (2003).



Em 2021, interpretou um artista encarcerado, um dos muitos personagens de A Crônica Francesa, de Wes Anderson. Durante a apresentação do filme no Festival de Cannes daquele ano, o cineasta contou ao ator que tinha um projeto novo para ele.

Pouco depois de Anderson lançar seu longa seguinte, Asteroid City (2023), Del Toro recebeu uma ligação e logo em seguida as 20 primeiras páginas do roteiro de O Esquema Fenício, que foi exibido em competição no Festival de Cannes encerrado no sábado (24) e que chegou nesta quinta-feira (29) aos cinemas brasileiros

Quando um diretor como Anderson liga, a resposta é imediatamente sim, não importando o tamanho do papel. "Acho que praticamente todos os atores presentes aqui neste festival fariam o mesmo", disse Del Toro em entrevista ao Estadão, em um hotel de Cannes.



Mas, ao ler as primeiras 20 páginas, ele teve uma surpresa. "Achei que seria similar ao filme A Crônica Francesa, com várias histórias diferentes. Mas fui vendo que o papel era muito maior. Era sério e um grande presente", disse o ator.

Del Toro interpreta Anatole "Zsa-Zsa" Korda, que, em 1950, sobrevive a mais um atentado - é seu sexto acidente de avião. Ele é um grande empresário europeu, que coleciona inimigos nos setores público e privado por causa de seu poder e suas práticas pouco éticas.

Como ele teme não conseguir terminar seu projeto megalomaníaco para explorar uma região com muito potencial, convoca sua filha Liesl (Mia Threapleton, que atuou em O Jogo da Rainha, dirigido pelo brasileiro Karim Aïnouz, e é filha de Kate Winslet). Ele quer uma sucessora, mas não tem nenhuma relação com a jovem, que é freira. Ela, por sua vez, está interessada em investigar a morte de sua mãe, a primeira mulher de Korda.

Esquema Fenício

Na jornada para realizar o tal Esquema Fenício, Zsa-Zsa e Liesl topam com aliados e inimigos, como o tutor Bjorn (Michael Cera), o Príncipe Farouk (Riz Ahmed), os californianos Leland e Reagan (Tom Hanks e Bryan Cranston), a prima Hilda (Scarlett Johansson), Bob de Marselha (Mathieu Amalric), o terrorista Sergio (Richard Ayoade), o Tio Nubar (Benedict Cumberbatch) e o novaiorquino Marty (Jeffrey Wright).

O diretor é famoso não só pelo seu apuro visual e especificidades no movimento de câmera, dos próprios atores e maneira como os diálogos são ditos, mas também por reunir um elenco invejável. "É só se encaixar, porque os atores que Wes reúne são os melhores que existem. Eles fazem tudo ficar melhor, inclusive você", afirmou Del Toro.

Grandes atores nos bastidores

Eles vivem como se fosse uma trupe teatral. Todos ficam na filmagem por quanto tempo quiserem e puderem, mesmo que suas participações sejam minúsculas - como a de Bill Murray, espécie de amuleto da sorte de Anderson, que aparece bem pouco aqui.



Quando possível, todos se hospedam no mesmo lugar, ou pelo menos vão ao set todos os dias juntos. Não há trailers para passar o tempo entre uma cena e outra. Todo o elenco e os cabeças de departamento tomam café, almoçam e principalmente jantam todos os dias juntos.

"Esses jantares são famosos, mas eu não consegui participar muito deles", contou Del Toro. "Tom Hanks disse que perdeu o sono quando leu o roteiro e viu o tamanho do meu papel. Então muitas vezes eu precisava me afastar para me preparar para o dia seguinte ou a semana seguinte. Wes foi muito compreensivo. Mas eu fiz questão de estar lá toda vez que um dos atores estava se despedindo do set."

Lado sombrio

Tanto Zsa-Zsa quanto grande parte dos personagens secundários são homens milionários como os magnatas da realidade, como Aristóteles Onassis, e da ficção, como o Charles Foster Kane de Cidadão Kane. É inevitável pensar na influência que tiveram ao longo da história, dos chamados "robber barons" da Era Dourada do século 19 nos Estados Unidos aos dias de hoje.

Wright, que trabalhou pela terceira vez com o cineasta, depois de A Crônica Francesa e Asteroid City, explicou que, com seu personagem, Marty, Anderson estava focando intensamente no absurdo.



"Historicamente fomos impactados por homens como Zsa-Zsa, especialmente agora, pelo menos nos Estados Unidos. Parece que estamos experimentando um capitalismo desnudo, com menos preocupação com o bem comum e mais consigo mesmo. Mas Wes queria explorar como esse lado ridículo é a antítese do amor."

Zsa-Zsa só se reconecta com a filha por interesse pessoal, por seu legado. Mas, sendo um filme de Wes Anderson, dá para esperar que essa relação vai se modificar ao longo do tempo, transformando também esse homem. O próprio Zsa-Zsa diz acreditar que a maior parte das pessoas tem um lado bom.

"Eu não acho que ninguém nasce mau", disse o ator inglês Rupert Friend. O norte-americano Jeffrey Wright discordou.



"Eu acho que todos nascemos tiranos egoístas. Queremos a atenção total de nossas mães. Mas, por meio do cuidado, o amor vem à tona. Se isso não acontece, permanecemos na nossa natureza tirânica e egoísta. Coletivamente, somos uma espécie com muitos defeitos, resistente à mudança. Por isso cometemos os mesmos erros geração após geração. Podemos ler o Velho Testamento ou William Shakespeare e encontrar relevância, porque nunca mudamos. Eu estou lutando para não ficar desesperançado."

Um antídoto, pelo menos por cerca de duas horas, é assistir a O Esquema Fenício, porque, mesmo quando quer lidar com o lado sombrio e colocar ordem no mundo, Wes Anderson é incapaz de entregar feiura e descrença no ser humano. "Há algo esperançoso neste filme, sem ser sentimental em excesso, que acho muito bonito", disse Del Toro.



Assista ao trailer:



