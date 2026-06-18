Benício Huck chama atenção por escolher faculdade com mensalidade mais 'modesta'; entenda
Filho de Luciano Huck pretende estudar em São Paulo a um custo muito inferior do irmão, que estuda nos EUA
Benício Huck, filho de Luciano Huck, compartilhou que deseja cursar Engenharia de Produção no Insper, universidade situada em São Paulo, cuja mensalidade atualmente custa R$ 8.300 reais, cerca de 100 mil ao ano. A escolha chamou atenção por ter um custo bem abaixo do padrão da família milionária.
Se comparado a mensalidade do curso do irmão Joaquim, que estuda administração na New York University (NYU), nos Estados Unidos, a um custo mensal de U$ 50 mil dólares, que equivale a cerca de R$ 250 mil reais por ano, o ensino superior de Benício será bem inferior à metade do que é investido no irmão,
Ao decidir cursar Engenharia de Produção, Benício dá indícios que não quer mesmo seguir os passos dos pais na televisão. O jovem, que costuma ter uma postura reservada, tem perfil privado nas redes sociais. Ele estudou a vida toda em colégio bilíngue, mas decidiu não seguir oo exemplo do irmão de estudar fora do país.