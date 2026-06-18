Benício Huck chama atenção por escolher faculdade com mensalidade mais 'modesta'; entenda

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Benício Huck, filho de Luciano Huck, compartilhou que deseja cursar Engenharia de Produção no Insper, universidade situada em São Paulo, cuja mensalidade atualmente custa R$ 8.300 reais, cerca de 100 mil ao ano. A escolha chamou atenção por ter um custo bem abaixo do padrão da família milionária.



Se comparado a mensalidade do curso do irmão Joaquim, que estuda administração na New York University (NYU), nos Estados Unidos, a um custo mensal de U$ 50 mil dólares, que equivale a cerca de R$ 250 mil reais por ano, o ensino superior de Benício será bem inferior à metade do que é investido no irmão,



Ao decidir cursar Engenharia de Produção, Benício dá indícios que não quer mesmo seguir os passos dos pais na televisão. O jovem, que costuma ter uma postura reservada, tem perfil privado nas redes sociais. Ele estudou a vida toda em colégio bilíngue, mas decidiu não seguir oo exemplo do irmão de estudar fora do país.



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