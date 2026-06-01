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CLÁSSICO Benito di Paula ganha nova escuta com chegada do álbum "Ela" nas plataformas digitais Disponibilizado pela primeira vez no streaming, o disco de 1972 destaca a veia mais romântica e sofisticada do cantor e compositor e abre as celebrações de seus 85 anos

A discografia de Benito di Paula acaba de ganhar uma peça importante no universo digital. Gravado e lançado em 1972, o álbum “Ela” chegou às plataformas de streaming pela primeira vez, em iniciativa da Universal Music que recoloca em evidência uma fase menos explorada da carreira do artista.

A ação também inaugura as comemorações pelos 85 anos do músico, que serão celebrados em 2026.

Embora tenha construído uma trajetória marcada por sucessos de enorme alcance popular, Benito desenvolveu uma produção que vai além dos refrões conhecidos pelo grande público.

Em “Ela”, o compositor apresenta um repertório voltado para climas mais confessionais, apoiado em arranjos elaborados e na presença marcante do piano, instrumento que se tornou uma de suas assinaturas artísticas.

Entre o samba e a canção romântica

O disco reúne canções que caminham por diferentes tradições da música popular, aproximando samba, bolero, baladas urbanas.

Também aparecem referências ao jazz, ao frevo – em “Frevo Gingado” – e a outras influências que ajudam a revelar a atenção de Benito às possibilidades harmônicas da canção brasileira.

O resultado é um trabalho que evidencia um artista interessado em expandir os caminhos do samba sem abrir mão da comunicação direta com o público. A combinação entre sofisticação musical e apelo popular se tornaria uma característica recorrente de sua obra.

Redescoberta em tempos digitais

A chegada de “Ela” ao streaming acontece em sintonia com um movimento mais amplo de recuperação de catálogos históricos da música brasileira.

Ao mesmo tempo, o trabalho encontra terreno fértil entre ouvintes mais jovens que passaram a conhecer Benito por meio de vídeos nas redes sociais, playlists temáticas, regravações e referências presentes na produção musical contemporânea.

Essa nova audiência tem encontrado em suas composições elementos que dialogam com diferentes universos sonoros, aproximando o samba tradicional de influências ligadas à soul music, ao romantismo latino-americano e à canção popular produzida nos grandes centros urbanos.

Um capítulo importante da música brasileira

A disponibilização do álbum contribui para ampliar a percepção sobre a dimensão artística de Benito di Paula dentro da história da música nacional.

Seu reconhecimento popular, muitas vezes tratado como um fator secundário por determinados setores da crítica, é justamente um dos aspectos que ajudaram a manter suas canções presentes no cotidiano de várias gerações.

Em “Ela”, essa identidade aparece de forma cristalina. O disco apresenta um compositor que construiu soluções próprias para a melodia, para os arranjos e para o uso do piano dentro do samba, criando uma linguagem facilmente reconhecível e difícil de ser reproduzida.

Para Benito, o relançamento possui um significado afetivo especial:

“Esse disco representa um momento muito especial da minha trajetória, porque mostra um Benito di Paula mais íntimo, mais romântico e muito ligado às minhas influências musicais. ‘Ela’ foi feito com muito sentimento, muito cuidado nos arranjos e com essa mistura de samba, piano e canção que sempre fez parte da minha identidade artística. Ver esse trabalho chegando agora às plataformas digitais é uma alegria enorme, porque permite que novas gerações descubram essas músicas e conheçam um pouco mais da minha história através de um álbum que eu tenho muito carinho.”

O lançamento recoloca em circulação uma obra fundamental para compreender a trajetória de Benito di Paula. Um reencontro que permite revisitar um capítulo importante da música brasileira e apresentá-lo a ouvintes que ainda não haviam cruzado esse caminho.



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