MÚSICA Benito Di Paula apresenta no Recife show da turnê "Do Jeito que a Vida Quer" Artista fluminense faz show no Teatro Guararapes no próximo dia 15 de agosto; ingressos disponíveis a partir de R$ 70

Compositor fluminense que fez história no samba em São Paulo nos anos de 1970 e daí em diante, em palcos País afora, Benito Di Paula, 83, chega ao Recife no próximo 15 de agosto para show no Teatro Guararapes da turnê "Do Jeito Que A Vida Quer".



O projeto, em parceria com o filho Rodrigo Vellozo, marca o retorno do cantor e compositor, voz em clássicos como "Charlie Brown" e "Retalho de Cetim", após sete anos sem apresentação na capital pernambucana.







Além de passear por cancioneiro atemporal, que segue aclamado pelo público, pai e filho também trazem repertório com músicas inéditas.

"O Infalível Zen"

Das novidades que serão levadas por Benito ao palco do Guararapes, estão faixas de "O Infalível Zen", álbum lançado em 2021 também junto a Rodrigo Velozzo.



A parceria no disco com o filho marcou a estreia de pai e filho na música. Em treze faixas, todas inéditas, sonoridades diversas compõem o trabalho.

Mas, decerto, será com clássicas como "Ah! Como Eu Amei", "Mulher Brasileira" e "Do Jejto Que A Vida Quer" - composta por Benito na década áurea do artista, 1970, como tributo ao mineiro Ataulfo Alves (1909-1969).







Os ingressos para o show no Teatro Guararapes, disponíveis com valores entre R$ 70 e R$ 280, podem ser adquiridos no site Cecon Tickets.



SERVIÇO

Show da turnê "Do Jeito Que A Vida Quer", de Benito Di Paula e Rodrigo Vellozo

Quando: Sexta-feira, 15 de agosto, às 21h30

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco, em Olinda)

Ingressos a partir de R$ 70 no site Cecon Tickets

Informações: (81) 3182-8000

