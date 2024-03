Benjamin Damini foi primeiro homem trans a protagonizar uma série brasileira no streaming

A- A+

O ator Benjamin Damini compartilhou com seus seguidores uma pequena vitória nesta quarta-feira (6): o crescimento de sua barba, pouco mais de dois anos depois de iniciar seu processo de transição de gênero. Benjamin era Beatriz Damini. A transição ocorreu logo depois que a então atriz ficou conhecida por interpretar a personagem Martinha em "Malhação - Toda forma de amar", exibida pela TV Globo entre 2019 e 2020. Martinha era a vilã daquela temporada.

À época, Benjamin contou um pouco sobre seu processo nas redes sociais. "Eu sou transexual. E para você que está lendo, isso apenas deve significar que meu nome de verdade é Benjamin e desejo ser tratado no masculino. Eu sou transexual. E nem por isso eu nasci no corpo errado ou odeio minha genitália ou não me amo como sou. Eu sou transexual. E nem por isso vou reproduzir machismo, misoginia e masculinidade tóxica", escreveu. Em 2022, ele conseguiu emitir uma nova carteira de identidade com seu novo nome.

Quem é Benjamin Damini?

Benjamin de Castro Damini tem 25 anos e é de Sorocaba, São Paulo. Em entrevista ao jornal O Dia, em 2019, quando ainda se identificava como Beatriz, ele contou que um intercâmbio feito nos Estados Unidos, em 2016, o ajudou a abrir a cabeça para ser quem ele queria realmente ser.

"Foi uma coisa que eu lutei muito para conquistar, que demorou muito. Porque eu venho de uma cidade do interior de São Paulo. Então, sempre foi uma coisa que alguém esperava que eu me vestisse, como eu me portasse. A partir do momento em que fui para o intercâmbio, passei a olhar para as coisas com outros olhos. E lá, eu falei: 'Pera aí, posso ser exatamente o que eu sou, quem eu quero ser. E foi aí que fui moldando essa nova identidade. Um marco para mim foi quando eu cortei o cabelo, de fato", disse o artista à publicação.

Além de ator, também é cantor e tem algumas músicas lançadas nas plataformas de áudio. “São os dois amores da minha vida e eu não vivo sem”, disse o artista ao Correio do Estado, em 2019. Em outubro do ano passado, ele divulgou o seu segundo single, "Sinto muito". No Instagram, Benjamin tem pouco mais de 99 mil seguidores.

Além de "Malhação", Benjamin também trabalhou na série "Assédio", de 2018, fazendo uma pequena participação. Ele está no elenco da série "O futuro está morto", lançado no ano passado pela HBO Max. Benjamin vive Ariel nesta produção para o streaming que é baseada no livro "O beijo adolescente", do escritor Rafael Coutinho. Foi a primeira vez que um homem trans protagonizou uma série no Brasil.

