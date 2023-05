A- A+

Música Benza lança single com Lia de Itamaracá e anuncia álbum de estreia "Canção para os que ficam" é pop que mescla ciranda com beats eletrônicos e melodia R&B

O duo pernambucano Benza, formado por "Poeta" e "Infa-red", lançou o single "Canção para os que ficam", em parceria com Lia de Itamaracá. A faixa é um pop que flerta com elementos de ciranda, trap e R&B, e chega acompanhada de um videoclipe dirigido pelo projeto Ciberdelia, com estética de colagens retrofuturistas e animação psicodélica.

"Lia (de Itamaracá) é um patrimônio vivo que muita gente está descobrindo agora. Até o Jon Batiste, vencedor do Grammy de melhor álbum do ano, quer fazer um feat com Lia. Ainda não temos Grammy, mas temos feat com Lia, que pra nós já é um prêmio", brincou "Infa-red", personagem de Rafael Infa no projeto.

A faixa tem produção assinada por Luccas Maia, e os versos de autoria de Victor Dreyer, que se inspirou no paradoxo entre morte e vida à partir da partida de sua avó, além das várias perdas da pandemia. O single abre caminho para o disco de estreia do duo, "Eros V.", que tem como fio condutor a sonoridade tropical, eletrônica, dançante e regional.

O disco chega ainda em Maio nas plataformas de música. O título é uma homenagem à dançarina Eros Volúsia, que revolucionou a dança moderna brasileira mesclando ritmos e movimentos afros e indígenas com a dança clássica. “Eros V.” trará 9 faixas autorais que foram produzidas em parceria com o produtor Luccas Maia e será lançado pelo Selo Estelita, o mesmo que tem em sua bagagem bandas como Nação Zumbi, Cordel do Fogo Encantado e Mundo Livre S/A.

