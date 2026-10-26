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SINGLE Benzina e Tartamudo unem rock e eletrônica no single "As Ondas Estão no Ar" Faixa que antecipa álbum previsto para novembro reúne Edgard Scandurra e duo de Brasília em uma experiência sonora que aproxima guitarras, música eletrônica e poesia

Edgard Scandurra celebra três décadas de trajetória do projeto Benzina com um novo projeto musical, desta vez ao lado do duo brasiliense Tartamudo, formado pelos multi-instrumentistas Zepedro Gollo e Wilton Rossi.

O primeiro resultado dessa colaboração é o single “As Ondas Estão no Ar”, que dá nome ao álbum com lançamento marcado para 6 de novembro.

A parceria nasceu da relação entre Scandurra e os integrantes do Tartamudo, inicialmente estabelecida no ambiente de ensino e aprendizagem.

A afinidade artística logo abriu espaço para uma colaboração entre músicos que compartilham referências e experimentações entre o rock e a música eletrônica, com uma abordagem vinculada à produção alternativa brasileira.

Entre as três faixas do disco que contam com vocais, a música que apresenta o projeto traz a voz e a assinatura de Silvia Tape. A composição surgiu de maneira espontânea, durante uma audição da base instrumental.

“Eu e a Sil estávamos ouvindo a base dessa música no meu celular e ela começou a esboçar essa letra sobre as “ ondas estão no ar” e eu gosto muito do estilo das letras dela, misteriosas, poéticas e viajantes”, comentou Scandurra.

A parte instrumental foi desenvolvida em Brasília, na casa de Wilton Rossi. Scandurra permaneceu cinco dias no local, período em que as gravações do álbum foram realizadas.

O trabalho ganhou seus últimos elementos em São Paulo, com a participação do percussionista João Parahyba em diversas faixas, entre elas o single que dá título ao projeto.

Após a chegada da música às plataformas, o álbum completo será disponibilizado em 6 de novembro.

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