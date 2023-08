A- A+

Música Berlim Tropical se apresenta pela primeira vez no Recife; saiba mais O trio faz parte da nova geração de produtores e artistas independentes do Ceará

O coletivo de música eletrônica Berlim Tropical, originário de Fortaleza, se apresentará pela primeira vez no Recife no dia 19 de agosto. Os integrantes Clapt Bloom e Rosabeats estarão no Provinha Bar & Pista, a partir das 23h, com uma performance DJset ao vivo.

Fundado por Clapt Bloom, Rosabeats e Lola García, o grupo vem ganhando destaque na produção musical independente cearense. Com uma proposta de "tropicalização" da cena undergound da capital alemã, a Berlim Tropical explora uma sonoridade alternativa tropical, com influência de eletroclash e indie rock.

Depois de uma década de projetos solos, colaborações e uma discografia eclética, o coletivo retornou como um trio em 2023 e já se apresentou em diversos eventos por Fortaleza, como o festival Férias na PI, no qual dividiram o palco com Ludmilla e Don L. Ao longo desse ano, também se apresentaram na Estação das Artes e no Dragão Fashion Brasil, onde produziram a trilha sonora do desfile comemorativo de dez anos de carreira do estilista David Lee.

Além disso, recentemente lançaram a mixtape "Pancadão Solar", já disponível em todas as plataformas digitais, e organizaram a Festa Berlim Tropical. A quarta edição do evento acontecerá pela primeira vez na Rua do Sossego, no Recife, na madrugada de 19 de agosto para o dia 20. A entrada será gratuita e aberta ao público.

Serviço

Festa Berlim Tropical

Sábado (19), às 23h

Provinha Bar & Pista, na Rua do Sossego

Entrada gratuita

