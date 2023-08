"Besouro Azul": Bruna Marquezine estreia em Hollywood; veja curiosidades da atriz

A- A+

Nesta quinta-feira (17), o filme Besouro Azul, da DC, estreia em todos os cinemas e traz entre as protagonistas Bruna Marquezine. Conhecida da televisão brasileira desde criança, a atriz é a primeira brasileira a ser uma das personagens principais de um filme de Hollywood.

Na história, o recém-formado Jaime Reyes (Xolo Maridueña) volta para casa em busca de um futuro melhor para a família. Nos solavancos que a vida dá, ele conhece Jenny Kord (Bruna Marquezine). E, numa tentativa de ajudá-la, acaba se tornando hospedeiro de um escaravelho alienígena que lhe dá poderes extraordinários.

Veja curiosidades sobre Bruna Marquezine e o filme Besouro Azul.

Quase atuou em The Flash

Antes de conseguir o papel de Jenny na adaptação cinematográfica do herói mexicano, ela quase foi a super-heroína Supergirl no longa The Flash. Em entrevista a um podcast, Bruna revelou que fez testes para viver a personagem e que ficou em segundo lugar na disputa pelo papel, ficando atrás apenas da atriz Sasha Calle, escolhida para viver a heroína.

A brasileira contou que, por conta da pandemia, não conseguiu liberação das autoridades para ir para a Inglaterra fazer o teste final na época da escalação de elenco do filme.

Série para Netflix

A carreira de atriz internacional de Bruna, já tinha começado antes mesmo de Besouro Azul. A brasileira faz parte do elenco da série "Conquest", uma ficção científica ambientada em vários países e protagonizada por Keanu Reeves para a Netflix. O projeto foi paralisado durante a pandemia e ainda não foi retomado.

Primeira novela aos 7 anos

A primeira novela em que Bruna participou foi "Mulheres Apaixonadas" (2003), da TV Globo e que está reprisando atualmente no "Vale a pena ver de novo". Na época, a atriz tinha sete anos e interpretou Salete, recebendo cinco prêmios pela atuação.



Primeiro filme

No mesmo ano, Bruna fez sua estreia no cinema com "Xuxa Abracadabra", em que interpretou a personagem Maria. Nessa ocasião conheceu Sasha Meneghel, filha de Xuxa, e as duas se tornaram melhores amigas.

Gente inocente

Antes de estrear como atriz, Bruna fez parte do elenco de crianças do programa infantil "Gente Inocente", apresentado por Márcio Garcia, entre 2000 e 2002. A atração colocava as crianças para dançar, interpretar, cantar e fazem entrevistas com famosos.

Lurdinha em dose dupla

Ao longo da carreira de atriz, se deparou com duas personagens chamada "Lurdinha". Em 2006, estrelou a primeira Lurdinha e seu lado cômico em "Cobras & Lagartos". Seis anos depois, Bruna viveu sua segunda Lurdinha, em "Salve Jorge", uma adolescente rebelde moradora do Alemão que adorava sair.

Dobradinha em novela de Manoel Carlos

Na novela "Em família", de Manoel Carlos, Bruna viveu a protagonista Helena na segunda fase da trama. Na terceira fase, interpretou Luiza, filha de Helena (Júlia Lemmertz).

Meme

A famosa expressão na internet "Noronhe-se" foi viralizada depois de que Bruna a usou em uma legenda de foto no Instagram. Bruna costuma viajar muito para o local com os amigos.

Assexuada

Em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, de Fê Paes Leme e Giovanna Ewbank, Bruna disse que por um período da vida achou que fosse assexuada. Ela admitiu que não se sentia à vontade em uma relação sexual. "Eu estava me reconectando comigo mesma, estava olhando muito para mim, não tinha muita energia", contou. Segundo ela, a situação passou e hoje já está mais à vontade.

Tatuagem

Besouro Azul marcou tanto a carreira de Bruna que ela fez uma tatuagem em homenagem ao trabalho.

Distúrbio alimentar

Bruna falou publicamente sobre ter enfrentado um distúrbio alimentar. Achou que deveria emagrecer e não o fez de forma saudável. Ela contou que tomava laxantes todos os dias por três meses e não comia quase nada, quando comia, era besteira. No relato de Bruna, ela revela também que enfrentou uma depressão e precisou da ajuda da família para buscar ajuda.

"À noite, tinha fome, pedia uma pizza e comia inteira", disse. "Ficava muito mal e tomava dois laxantes pesados. No dia seguinte, acordava passando mal, ia ao banheiro e botava para fora todos os nutrientes."

Sobrenome

Marquezine não é o sobrenome real de Bruna, ela o escolheu como nome artístico em homenagem à avó, Dona Joaninha.

