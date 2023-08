"Besouro Azul", novo filme da DC estrelando Bruna Marquezine, estreia nesta quinta-feira (17)

A- A+

“Besouro Azul”, ou como é conhecido aqui no Brasil: “O primeiro grande filme internacional da Bruna Marquezine”, tem estreia marcada para esta quinta-feira (17) nos cinemas de todo o Brasil.



A nova aposta da DC Comics conta a história de Jaime Reyes (Xolo Maridueña), um jovem personagem dos quadrinhos que encontrou o Escaravelho, uma tecnologia alienígena que estava sob posse da família Kord. O artefato se funde com o corpo do adolescente se transformando numa espécie de exoesqueleto simbiótico e o concedendo poderes.



Sotaque brasileiro

Mais que um rosto bonito para fazer o par romântico e uma isca para atrair o mercado brasileiro para o cinema, Bruna se consagra como a primeira personagem latina de destaque de um filme da DC Comics.

Interpretando uma peça chave para o enredo, a atriz vive Jenny Kord, filha do super-herói Besouro Azul, antecessor de Jaime, e ajuda o novato a lutar contra a empresa milionária da família, que não gostou nem um pouco dos poderes terem parado nas mãos dele.

Assista trailer:





Apesar de ambos serem cheios de personalidade, o desenvolvimento do relacionamento amoroso do casal cai num abismo clichê alcançando o nível de fanfic.



Quantas histórias do tipo “um garoto pobre do subúrbio vai trabalhar para a herdeira de uma fortuna e os dois acabam se metendo em uma confusão que os une” a indústria cinematográfica vai nos fazer assistir?

Falando em clichês, a obra caminha sobre uma corda bamba entre um bom filme original de super-herói e mais do mesmo. Um exemplo disso são os momentos que abordam a cultura latino americana de Jaime e da cidade onde ele mora, Palmeira City.



Durante as duas horas de exibição, o longa alterna entre alguns estereótipos preconceituosos e outras momentos quando acerta na representatividade fazendo referências inteligentes a novelas, núcleo familiar forte e desigualdade social, por exemplo.

