Literatura Best-seller sucesso no TikTok, "As Coisas Que Nunca Superamos" de Lucy Score chega ao Brasil Romance pode ser opção para quem prefere curtir o Carnaval em casa

O romance best-seller e sucesso no TikTok "As Coisas Que Nunca Superamos", de Lucy Score, chegou ao Brasil a tempo de ser aproveitado pelos leitores que preferem aproveitar o Carnaval mais como um feriadão do que como festa.

O enredo acompanha Naomi, prestes a se casar e com uma "vida perfeita", até que larga o noivo no altar para resgatar sua gêmea malvada, Tina. Mas ela não esperava que a irmã roubaria seu dinheiro, seu carro, e a deixaria para trás com uma sobrinha que até então desconhecia. Tudo parecia prestes a desmoronar até que Naomi conhece Knox, um brutamontes que vai ajudá-la a se reerguer.

Para além do romance contemporâneo, Lucy Score apresenta na protagonista Naomi a Síndrome do Impostor. A personagem sofre de uma necessidade de agradar aos outros, em detrimento de si, não consegue estabelecer limites saudáveis e sabota os próprios sentimentos.

Este "enemies-to-lovers" vendeu mais de1,5 milhão de cópias nos Estados Unidos, com o título de "Things We Never Got Over". A obra já foi traduzida para 27 países. Lucy também é autora de 24 livros, e já vendeu mais de 7 milhões de exemplares ao redor do mundo.

