BET Awards 2026: lista de vencedores tem Doechii, Teyana Taylor, Clipse e Cardi B; confira
Promovida pela emissora Black Entertainment Television (BET), a premiação celebra a excelência da cultura negra na indústria do entretenimento
O BET Awards 2026 aconteceu neste domingo (28), em Los Angeles. A premiação, criada pela emissora Black Entertainment Television (BET) em 2001, celebra a excelência da cultura negra dentro da indústria do entretenimento, incluindo música, cinema e esportes.
Teyana Taylor foi a vencedora dos prêmios de Melhor Atriz por seu papel em “Uma Batalha Após A Outra”, além de Direção de Vídeo do Ano e o novo prêmio Fashion Vanguard, direcionado a personalidades que influenciam a cultura por meio da moda.
Clipse ganhou com Álbum do Ano, Melhor Grupo e Melhor Colaboração pela faixa “Chains & Whips”, que tem participação de Kendrick Lamar. Já a artista Kehlani foi a vencedora do prêmio de Melhor Artista Feminina de R&B/Pop.
Um dos destaques da noite foi a celebração do legado de Lauryn Hill, que recebeu o prêmio “Ícone e Lenda Viva”. A artista foi homenageada com um tributo especial relembrando suas músicas. Seus filhos e os artistas Doja Cat, SZA, Doechii, Lizzo, Queen Latifah e Common subiram ao palco para cantar seus sucessos.
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Confira a lista completa dos vencedores abaixo:
Álbum do Ano
AM I THE DRAMA? — Cardi B
DON'T TAP THE GLASS — Tyler, the Creator
everything is a lot. — Wale
HEARTS SOLD SEPARATELY — Mariah the Scientist
Let God Sort Em Out — Clipse - VENCEDOR
MUTT Deluxe: HEEL — Leon Thomas
The Fall-Off — J. Cole
The Romantic — Bruno Mars
Melhor Artista Feminina de R&B/Pop
Ari Lennox
Coco Jones
Ella Mai
Jill Scott
Kehlani - VENCEDORA
Mariah the Scientist
Olivia Dean
SZA
Tems
Melhor Artista Masculino de R&B/Pop
Brent Faiyaz
Bruno Mars
Bryson Tiller
Chris Brown
Durand Bernarr
GIVĒON
Leon Thomas - VENCEDOR
October London
Usher
Melhor Artista Feminina de Hip-Hop
Cardi B - VENCEDORA
Coi Leray
Doechii
Doja Cat
GloRilla
Latto
Megan Thee Stallion
Monaleo
YK Niece
Melhor Artista Masculino de Hip-Hop
A$AP Rocky
Baby Keem
BigXthaPlug
DaBaby
Don Toliver
Drake
J. Cole
Kendrick Lamar - VENCEDOR
T.I.
Melhor Grupo
41
Clipse - VENCEDOR
De La Soul
FLO
French Montana & Max B
Metro Boomin & DJ Spinz
Nas & DJ Premier
Terrace Martin & Kenyon Dixon
Wizkid & Asake
Melhor Colaboração
"Chains & Whips" — Clipse & Kendrick Lamar - VENCEDORES
"Errtime Remix" — Cardi B feat. Jeezy & Latto
"Go Girl" — Summer Walker feat. Latto & Doja Cat
"Good Flirts" — Baby Keem feat. Kendrick Lamar & Momo Boyd
"Is It a Crime" — Mariah the Scientist & Kali Uchis
"It Depends (The Remix)" — Chris Brown feat. Bryson Tiller & Usher
"Take Me Thru Dere" — Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz
"wgft" — Gunna feat. Burna Boy
Artista Revelação
Belly Gang Kushington
DESTIN CONRAD
JayDon
kwn
Miles Minnick
Monaleo
Olivia Dean - VENCEDORA
RAYE
Trap Dickey
Prêmio Dr. Bobby Jones de Melhor Artista Gospel/Inspiracional
"Able" — Kirk Franklin
"ABLE (REMIX)" — Darrel Walls, PJ Morton & Kim Burrell
"All to Thee" — BeBe Winans
"Already Good (Tasha Slide)" — Tasha Cobbs Leonard
"At the Cross" — CeCe Winans
"Church" — Tasha Cobbs Leonard & John Legend
"Do It Again" — Kirk Franklin
"Headphones" — Lecrae, Killer Mike & T.I. - VENCEDOR
Prêmio BET Her (homenageia canções protagonizadas por mulheres)
"Already Good (Tasha Slide)" — Tasha Cobbs Leonard
"Be Great" — Jill Scott feat. Trombone Shorty
"Beautiful People" — Jill Scott
"First" — Tems
"girl, get up." — Doechii feat. SZA - VENCEDORAS
"Go Girl" — Summer Walker feat. Latto & Doja Cat
"Gorgeous" — Doja Cat
"Lady Lady" — Olivia Dean
Escolha do Público
"Burning Blue" — Mariah the Scientist - VENCEDOR
"Chains & Whips" — Clipse feat. Kendrick Lamar
"Chanel" — Tyla
"Folded" — Kehlani
"I Just Might" — Bruno Mars
"It Depends" — Chris Brown feat. Bryson Tiller
"Man I Need" — Olivia Dean
"Outside" — Cardi B
"Raindance" — Dave & Tems
"Take Me Thru Dere" — Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz
Vídeo do Ano
"100" — Ella Mai
"Anxiety" — Doechii
"Burning Blue" — Mariah the Scientist
"Chanel" — Tyla
"Escape Room (Short Film)" — Teyana Taylor
"Folded" — Kehlani - VENCEDOR
"LET 'EM KNOW" — T.I.
"luther" — Kendrick Lamar & SZA
Diretor(a) de Vídeo do Ano
A$AP Rocky & Dan Streit
Anderson .Paak
Benny Boom
Cactus Jack
Cardi B & Patientce Foster
Cole Bennett
Director X
Hype Williams
Teyana "Spike-Tey" Taylor - VENCEDORA
Fashion Vanguard Award
A$AP Rocky
Bad Bunny
Beyoncé
Cardi B
Colman Domingo
Doechii
Rihanna
Teyana Taylor - VENCEDORA
Zendaya
Prêmio Pulse
85 South Show
Baby, This Is Keke Palmer
Charlamagne Tha God
Don Lemon
Druski - VENCEDOR
It Is What It Is
Joe and Jada
On the Radar
R&B Money Podcast
Melhor Filme
Luta de Classes
GOAT
Number One on the Call Sheet
Uma Batalha Após A Outra
Metas de Relacionamento
Ruth & Boaz
Pecadores - VENCEDOR
Wicked: Parte 2
Melhor Atriz
Angela Bassett
Ayo Edebiri
Chase Infiniti
Coco Jones
Cynthia Erivo
Keke Palmer
Quinta Brunson
Regina Hall
Teyana Taylor - VENCEDORA
Melhor Ator
Aaron Pierre
Aldis Hodge
Anthony Mackie
Colman Domingo
Damson Idris
Delroy Lindo
Denzel Washington
Michael B. Jordan - VENCEDOR
Sterling K. Brown
Prêmio YoungStars
Daria Johns
Graceyn "Gracie" Hollingsworth
Heiress Harris
Jazzy's World TV - VENCEDOR
Lela Hoffmeister
North West
Thaddeus J. Mixson
VanVan
Atleta Feminina do Ano
A'ja Wilson — Basquete - VENCEDORA
Angel Reese — Basquete
Claressa Shields — Boxe
Coco Gauff — Tênis
Flau'jae Johnson — Basquete
Gabby Thomas — Atletismo
Jordan Chiles — Ginástica
Naomi Osaka — Tênis
Sha'Carri Richardson — Atletismo
Atleta Masculino do Ano
Aaron Judge — Basebol
Anthony Edwards — Basquete
Caleb Williams — Futebol
Jalen Brunson — Basquete - VENCEDOR
Jalen Hurts — Futebol
LeBron James — Basquete
Shedeur Sanders — Futebol
Stephen Curry — Basquete