BET Awards 2026: lista de vencedores tem Doechii, Teyana Taylor, Clipse e Cardi B; confira

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O BET Awards 2026 aconteceu neste domingo (28), em Los Angeles. A premiação, criada pela emissora Black Entertainment Television (BET) em 2001, celebra a excelência da cultura negra dentro da indústria do entretenimento, incluindo música, cinema e esportes.

Teyana Taylor foi a vencedora dos prêmios de Melhor Atriz por seu papel em “Uma Batalha Após A Outra”, além de Direção de Vídeo do Ano e o novo prêmio Fashion Vanguard, direcionado a personalidades que influenciam a cultura por meio da moda.

Clipse ganhou com Álbum do Ano, Melhor Grupo e Melhor Colaboração pela faixa “Chains & Whips”, que tem participação de Kendrick Lamar. Já a artista Kehlani foi a vencedora do prêmio de Melhor Artista Feminina de R&B/Pop.

Um dos destaques da noite foi a celebração do legado de Lauryn Hill, que recebeu o prêmio “Ícone e Lenda Viva”. A artista foi homenageada com um tributo especial relembrando suas músicas. Seus filhos e os artistas Doja Cat, SZA, Doechii, Lizzo, Queen Latifah e Common subiram ao palco para cantar seus sucessos.

Confira a lista completa dos vencedores abaixo:

Álbum do Ano

AM I THE DRAMA? — Cardi B

DON'T TAP THE GLASS — Tyler, the Creator

everything is a lot. — Wale

HEARTS SOLD SEPARATELY — Mariah the Scientist

Let God Sort Em Out — Clipse - VENCEDOR

MUTT Deluxe: HEEL — Leon Thomas

The Fall-Off — J. Cole

The Romantic — Bruno Mars

Melhor Artista Feminina de R&B/Pop

Ari Lennox

Coco Jones

Ella Mai

Jill Scott

Kehlani - VENCEDORA

Mariah the Scientist

Olivia Dean

SZA

Tems

Melhor Artista Masculino de R&B/Pop

Brent Faiyaz

Bruno Mars

Bryson Tiller

Chris Brown

Durand Bernarr

GIVĒON

Leon Thomas - VENCEDOR

October London

Usher

Melhor Artista Feminina de Hip-Hop

Cardi B - VENCEDORA

Coi Leray

Doechii

Doja Cat

GloRilla

Latto

Megan Thee Stallion

Monaleo

YK Niece

Melhor Artista Masculino de Hip-Hop

A$AP Rocky

Baby Keem

BigXthaPlug

DaBaby

Don Toliver

Drake

J. Cole

Kendrick Lamar - VENCEDOR

T.I.

Melhor Grupo

41

Clipse - VENCEDOR

De La Soul

FLO

French Montana & Max B

Metro Boomin & DJ Spinz

Nas & DJ Premier

Terrace Martin & Kenyon Dixon

Wizkid & Asake

Melhor Colaboração

"Chains & Whips" — Clipse & Kendrick Lamar - VENCEDORES

"Errtime Remix" — Cardi B feat. Jeezy & Latto

"Go Girl" — Summer Walker feat. Latto & Doja Cat

"Good Flirts" — Baby Keem feat. Kendrick Lamar & Momo Boyd

"Is It a Crime" — Mariah the Scientist & Kali Uchis

"It Depends (The Remix)" — Chris Brown feat. Bryson Tiller & Usher

"Take Me Thru Dere" — Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz

"wgft" — Gunna feat. Burna Boy

Artista Revelação

Belly Gang Kushington

DESTIN CONRAD

JayDon

kwn

Miles Minnick

Monaleo

Olivia Dean - VENCEDORA

RAYE

Trap Dickey

Prêmio Dr. Bobby Jones de Melhor Artista Gospel/Inspiracional

"Able" — Kirk Franklin

"ABLE (REMIX)" — Darrel Walls, PJ Morton & Kim Burrell

"All to Thee" — BeBe Winans

"Already Good (Tasha Slide)" — Tasha Cobbs Leonard

"At the Cross" — CeCe Winans

"Church" — Tasha Cobbs Leonard & John Legend

"Do It Again" — Kirk Franklin

"Headphones" — Lecrae, Killer Mike & T.I. - VENCEDOR

Prêmio BET Her (homenageia canções protagonizadas por mulheres)

"Already Good (Tasha Slide)" — Tasha Cobbs Leonard

"Be Great" — Jill Scott feat. Trombone Shorty

"Beautiful People" — Jill Scott

"First" — Tems

"girl, get up." — Doechii feat. SZA - VENCEDORAS

"Go Girl" — Summer Walker feat. Latto & Doja Cat

"Gorgeous" — Doja Cat

"Lady Lady" — Olivia Dean

Escolha do Público

"Burning Blue" — Mariah the Scientist - VENCEDOR

"Chains & Whips" — Clipse feat. Kendrick Lamar

"Chanel" — Tyla

"Folded" — Kehlani

"I Just Might" — Bruno Mars

"It Depends" — Chris Brown feat. Bryson Tiller

"Man I Need" — Olivia Dean

"Outside" — Cardi B

"Raindance" — Dave & Tems

"Take Me Thru Dere" — Metro Boomin feat. Quavo, Breskii, YK Niece & DJ Spinz

Vídeo do Ano

"100" — Ella Mai

"Anxiety" — Doechii

"Burning Blue" — Mariah the Scientist

"Chanel" — Tyla

"Escape Room (Short Film)" — Teyana Taylor

"Folded" — Kehlani - VENCEDOR

"LET 'EM KNOW" — T.I.

"luther" — Kendrick Lamar & SZA

Diretor(a) de Vídeo do Ano

A$AP Rocky & Dan Streit

Anderson .Paak

Benny Boom

Cactus Jack

Cardi B & Patientce Foster

Cole Bennett

Director X

Hype Williams

Teyana "Spike-Tey" Taylor - VENCEDORA

Fashion Vanguard Award

A$AP Rocky

Bad Bunny

Beyoncé

Cardi B

Colman Domingo

Doechii

Rihanna

Teyana Taylor - VENCEDORA

Zendaya

Prêmio Pulse

85 South Show

Baby, This Is Keke Palmer

Charlamagne Tha God

Don Lemon

Druski - VENCEDOR

It Is What It Is

Joe and Jada

On the Radar

R&B Money Podcast

Melhor Filme

Luta de Classes

GOAT

Number One on the Call Sheet

Uma Batalha Após A Outra

Metas de Relacionamento

Ruth & Boaz

Pecadores - VENCEDOR

Wicked: Parte 2

Melhor Atriz

Angela Bassett

Ayo Edebiri

Chase Infiniti

Coco Jones

Cynthia Erivo

Keke Palmer

Quinta Brunson

Regina Hall

Teyana Taylor - VENCEDORA

Melhor Ator

Aaron Pierre

Aldis Hodge

Anthony Mackie

Colman Domingo

Damson Idris

Delroy Lindo

Denzel Washington

Michael B. Jordan - VENCEDOR

Sterling K. Brown

Prêmio YoungStars

Daria Johns

Graceyn "Gracie" Hollingsworth

Heiress Harris

Jazzy's World TV - VENCEDOR

Lela Hoffmeister

North West

Thaddeus J. Mixson

VanVan

Atleta Feminina do Ano

A'ja Wilson — Basquete - VENCEDORA

Angel Reese — Basquete

Claressa Shields — Boxe

Coco Gauff — Tênis

Flau'jae Johnson — Basquete

Gabby Thomas — Atletismo

Jordan Chiles — Ginástica

Naomi Osaka — Tênis

Sha'Carri Richardson — Atletismo

Atleta Masculino do Ano

Aaron Judge — Basebol

Anthony Edwards — Basquete

Caleb Williams — Futebol

Jalen Brunson — Basquete - VENCEDOR

Jalen Hurts — Futebol

LeBron James — Basquete

Shedeur Sanders — Futebol

Stephen Curry — Basquete





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