artes cênicas Peça sobre escritora russa, "Helena Blavatsky, a Voz do Silêncio", chega ao Teatro Luiz Mendonça As sessões acontecem neste sábado (9), às 20h, e no domingo (10), às 18h

O monólogo “Helena Blavatsky, a Voz do Silêncio” chega ao Recife neste final de semana. As apresentações ocorrem neste sábado (9), às 20h, e no domingo (10), às 18h, no Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu).

A peça tem texto da filósofa Lúcia Helena Galvão, que estreia na dramaturgia com uma obra que reúne fragmentos filosóficos atemporais presentes na obra de Helena Blavatsky. A escritora russa foi responsável pela sistematização da moderna Teosofia e cofundadora da Sociedade Teosófica, em 1875.

Beth Zalcman, que interpreta a personagem histórica, foi premiada com o CENYM de Melhor Atriz em 2023 pela Academia de Artes no Teatro do Brasil. Com direção de Luiz Antônio Rocha, o espetáculo estreou em 2023, em São Paulo, e já foi visto por mais de 100 mil espectadores.

"Helena é essa mulher a frente do seu tempo, no século 19, que não deixou que as portas fechadas para o gênero feminino naquela época a impedissem de seguir a sua missão. Ela traz questões muito profundas para a gente refletir", conta Zalcman, em entrevista para a Folha de Pernambuco.

Ambientada em Londres, no final do século 19, a montagem mostra Helena Blavatsky no seu último dia de vida. Sozinha, ela revisita memórias e reflexões acumuladas ao redor do mundo.

Serviço:

“Helena Blavatsky - A Voz do Silêncio”

Quando: sábado (9), às 20h, e domingo (10), às 18h

Onde: Teatro Luiz Mendonça (Parque Dona Lindu) - Av. Boa Viagem, s/n, Boa Viagem, Ingressos a partir de R$ 80, à venda no site

Mais informações: @helenablavatskyavozdosilencio

*Com informações da assessoria de imprensa

