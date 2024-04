A- A+

20% de taxa Bethânia e Caetano: Procon-PE notifica empresa responsável pela venda de ingressos do show Além de camarotes, para o show está sendo comercializado um único setor, com valor de R$ 500 (inteira) mais taxa de serviço do site de vendas

À parte da ansiedade dos fãs pernambucanos de Maria Bethânia e Caetano pelo show da turnê no Recife - anuciado nesta quinta-feira (11) para os dias 25 e 26 de outubro, no Classic Hall - a procura pelos ingressos têm sido motivo de queixa por boa parte deles, tendo em vista os valores cobrados e, além disso, pela cobrança de uma taxa de 20% na compra efetuada no site de vendas Ticket Master.



Com apenas dois setores disponíveis - camarotes e pista, com valores respectivamente de R$ 8mil e R$ 275 (meia-entrada) - a empresa Live Nation Brasil Entretenimento LTDA, responsável pela comercialização dos ingressos, foi notificada pelo Procon-PE.



Ligado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência, o órgão notificou a Live Nation nesta sexta-feira (12), após o recebimento de denúncias relatando a cobrança do percentual - referente a uma taxa de serviço em cima dos valores dos ingressos comprados pelo internet.





Prazo para resposta

A partir da notificação, a Live Nation terá 20 dias para resposta ao Procon, que deverá apresentar justificativa para a cobrança, considerada abusiva, além da venda casada no setor Pista Premium Ourocard.



"O não cumprimento no prazo acarreta o enquadramento no crime de desobediência", informou o órgão, através do gerente geral Hugo Souza, que complementou ressaltando que com a resposta da empresa, a documentação enviada será analisada pelo setor jurídico do Procon, a fim de verificar o cumprimento do que determina o Código de Defesa do Consumidor (CDC).



