MÚSICA Bethânia, Elis, Alcione e Rita Lee ganham tributos em projeto no Shopping Tacaruna Shows do projeto Taca Mais Música têm acesso gratuito e acontece nas quintas-feiras de maio na área gourmet do mall

Nomes de peso da Música Popular Brasileira ganham interpretações em vozes de artistas pernambucanas na programação do projeto Taca Mais Música, nas quintas-feiras de maio no Shopping Tacaruna.

Com acesso gratuito, os shows têm início às 19h na área gourmet do mall e serão abertos nesta quinta-feira (4) pela cantora Andréa Luiza com repertório de clássicos de Maria Bethânia, entre eles "Negue", "Explode Coração"e "Reconvexo".







Já na quinta-feira, 11 de maio, sob as vestes de Elis Regina, a cantora Sheyla Costa passeia por "Como Nossos Pais" e

"Romaria" e no dia 18 de maio o samba será o protagonista com Gabi do Carmo cantando Alcione. No set list "Sufoco", "Não Deixe o Samba Morrer" e "Meu Ébano"integram o repertório.

Sheyla Costa, cantora | Reprodução/Instagram

A programação se encerra com Cy Andrade em show com tributo à cantora Rita Lee, no dia 25 de maio. "Mania de Você", "Lança Perfume" e "Doce Vampiro" estarão entre os hits da noite.



Programação



Quinta-feira (4)

Tributo a Maria Bethânia, com Andréia Luíza



Quinta-feira (11)

Tributo a Elis Regina, com Sheyla Costa



Quinta-feira (18)

Tributo a Alcione, com Gabi do Carmo



Quinta-feira (25)

Tributo a Rita Lee, com Cy Andrade



Serviço

Taca Mais Música



Quando: quintas-feiras de maio, a partir das 19h

Onde: Área Gourmet do Shopping Tacaruna (piso térreo do mall)



Acesso gratuito

