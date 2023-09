Beto Barbosa comemora 40 anos de carreira com show em Olinda, neste sábado (29)

A- A+

O cantor e compositor Beto Barbosa comemora 40 anos carreira de carreira com uma apresentação especial, intitulada "40 Anos de Sucesso: Uma Noite Inesquecível", que acontece nesta sexta-feira (29), a partir das 20h, na casa de show Manny Deck, em Olinda.

Ao longo de sua carreira, Beto Barbosa conquistou o coração do público com seu estilo cativante. Com uma mistura de ritmos latinos, como a lambada e o merengue, ele se tornou uma referência no cenário musical. Dentre seus principais sucessos, estão "Adocica" e "Preta".

O show de 40 anos de sucesso é uma oportunidade para os fãs reviverem os momentos marcantes da carreira do cantor, desde seus primeiros sucessos até seus hits mais recentes. Além disso, Beto Barbosa promete surpresas especiais e participações de artistas convidados.

"Esses 40 anos foram uma jornada incrível, e eu devo tudo aos meus fãs que sempre estiveram ao meu lado. Este show é uma forma de agradecer a todos eles e celebrar juntos. Será uma noite de muita alegria, emoção e música que vai ficar marcada para sempre”, revela Beto Barbosa.

Os ingressos para o show já estão disponíveis para venda através do site oficial de Beto Barbosa e dos pontos de venda autorizados. Entradas para a Pista custam R$ 70,00 e camarote R$ 120,00.



