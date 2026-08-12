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MÚSICA Beto Guedes celebra 75 anos e Ecad lista mais tocadas de um dos nomes do memorável Clube da Esquina Cantor e compositor mineiro completa 75 anos nesta quinta-feira (13)

Do Clube da Esquina e de outras tantas obras da música brasileira, o cantor e compositor Beto Guedes celebra nesta quinta-feira (13) 75 anos.

Com mais de 60 trabalhos musicais e pelo pelo menos 227 gravações identificadas na base de dados do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), o mineiro de Montes Claros tem "Amor de Índio", uma de suas tantas parcerias com Ronaldo Bastos, como a obra mais tocada de sua autoria nos últimos cinco anos.





A mesma canção também é, segundo o Ecad, a mais regravada com 64 fonogramas identificados na base de dados.

Para homenageá-lo, a instituição listou as músicas de sua autoria que foram as mais tocadas e regravadas o Brasil nos principais segmentos de execução pública, a exemplo de rádios, shows e casas de festa, nos últimos cinco anos.

AS MAIS TOCADAS

1 -"Amor de Índio" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

2 -"O Sal da Terra" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

3 -"Sol de Primavera" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

4 -"Feira Moderna" (Beto Guedes/Fernando Brant/Lô Borges)

5 -"Lumiar" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

6 -"Canção do Novo Mundo" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

7 -"Gabriel" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

8 - "Equatorial" (Beto Guedes/Márcio Borges/Lô Borges)

9 -"Luz e Mistério" (Beto Guedes/Caetano Veloso)

10 - "No Céu com Diamantes" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

AS MAIS REGRAVADAS

1 -"Amor de Índio" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

2 -"O Sal da Terra" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

3 -"Sol de Primavera" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

4 -"Feira Moderna" (Beto Guedes/Fernando Brant/Lô Borges)

5 -"Lumiar" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

6 - "Luz e Mistério" (Beto Guedes/Caetano Veloso)

7 - "O Medo de Amar e de Ser Livre" (Beto Guedes/Fernando Brant)

8 - "Equatorial" (Beto Guedes/Márcio Borges/Lô Borges)

9 - "A Página do Relâmpago Elétrico" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

10 - "Rio Doce" (Beto Guedes/Tavinho Moura/Ronaldo Bastos)

11 - "Tanto" (Beto Guedes/Ronaldo Bastos)

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