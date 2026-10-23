Beto Guedes, é tempo presente na história da música brasileira

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As mensagens manifestas sobre tempo, escolhas e consciência coletiva acompanham Beto Guedes desde sempre. Aliás, há pelo menos cinco décadas, quando o primeiro disco solo “A Página do Relâmpago Elétrico” (1977) abriu o caminho do cantor e compositor mineiro para a Música Popular Brasileira - por onde segue inteiro e em palcos Brasil afora, inclusive com a turnê “Página 43”, nome que faz alusão a David Crosby, cantor e guitarrista americano, autor da canção "Page 43", cuja letra remete a uma vida que deve ser aproveitada.

Qualquer semelhança, portanto, com as melodias atravessadas por amor, liberdade e esperança não é mera coincidência na carreira de Alberto de Castro Guedes, 75, que apresenta logo mais no Teatro Guararapes, no Pernambuco Centro de Convenções, às 20h30, show da turnê.



Ocasião em que o público será contemplado com um passeio por sua trajetória, que ganha realce com o Clube da Esquina, quando ao lado de nomes como Milton Nascimento e Lô Borges (1952-2025), formou um dos mais grandiosos movimentos da música no país.





Monte Claros

Com carreira individual reconhecida e posta à memória de quem o acompanha à parte do Clube da Esquina, Beto Guedes, nascido em Monte Claros (MG), herdou do pai o gosto com os instrumentos e, daí em diante, percorreu por sonoridades que o levaram ao rock, sob influência dos Beatles.



Mas em identidade artística, ele é do lirismo, da natureza e das regionalidades mineiras, ora pelos vocais, ora pela viola de 12 cordas presente em sua história, tomada também por parceiros de longas datas, alguns com canções memoráveis que o referenciam em qualquer plateia.

“Amor de Índio”, “Sal da Terra” e “Sol de Primavera”, junto a Ronaldo Bastos, expõe Beto Guedes em uma das mais aclamadas parcerias da música brasileira. Vivência que não foi diferente em “Nada Será Como Antes”, de 1972, dueto com Milton Nascimento - e letra de Bastos - cuja sinergia reforçou este que foi um encontro memorável de vozes.

O Clube e Lô

Antes de “A Página do Relâmpago Elétrico”, Guedes já havia enveredado por um movimento perene da música, quando ao lado de Milton, Lô Borges e outros nomes entre compositores e instrumentistas, fundamentou a histórica esquina mineira, na rua Paraisópolis com a Divinópolis, no bairro de Santa Tereza, nas Minas Gerais.

Em meio aos seu já conhecidos poemas musicados e ao tom campestre que caracterizava seu cancioneiro, o céu criativo de Beto Guedes deu leveza à sofisticação de um movimento pautado por referências do rock, do jazz e de outros gêneros musicais, assim como reforçou a amizade de infância entre ele e Lô Borges, ambos tomados pela influência do rock e, portanto, vem daí o tom pop do Clube da Esquina - concebido na década de 1970 para se perpetuar na história da música de todos os tempos.





Crédito: JP Sofranz/Divulgação

A propósito, no palco do Teatro Guararapes, além da carreira solo, Beto Guedes também vai propor ao público celebrações ao Clube e a Lô, assim como por parcerias que passam, ainda, por Márcio Borges, Fernando Brant, os já citados Ronaldo Bastos e Milton Nascimento, em clássicos que evocam memórias afetivas e, ao mesmo tempo, convocam o público a acompanhá-lo em ‘velhas-novas canções’ que resgatam lições que até '’sabemos de cor, e só nos resta aprender” - sem hesitar, a partir do imaginário poético do artista mineiro.

SERVIÇO

Beto Guedes em “Página 43”

Quando: hoje, às 20h30

Onde: Teatro Guararapes (Centro de Convenções de Pernambuco), em Olinda

A partir de R$ 150 no site Ticket Bolt e bilheteria do teatro

Informações: @betoguedes.oficial

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