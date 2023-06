A- A+

Festa Junina Beto Hortis é atração especial da semana de São João do Camará Shopping No repertório, o sanfoneiro performa releituras de clássicos que marcaram sua trajetória musical

O sanfoneiro Beto Hortis será a atração principal do show junino que acontece nesta quinta-feira (22), a partir das 19h, no Camará Shopping, em Camaragibe.

A apresentação acontece na Praça de Alimentação, no piso L3, com entrada gratuita. No repertório, o sanfoneiro performa releituras de clássicos que marcaram sua trajetória musical.

Beto Hortis foi sanfoneiro de grandes nomes do forró, como Jorge de Altinho e Eliane, reconhecida como rainha do Forró. Aos 22 anos de idade, integrou a Banda Magníficos, o que o colocou em destaque no cenário musical nordestino.

SERVIÇO

Beto Hortis no São João do Camará Shopping

Quando: Quinta-feira (22), às 19h

Onde: Camará Shopping, Camaragibe

Entrada gratuita

