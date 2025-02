Betsy Arakawa: quem era a esposa de Gene Hackman encontrada morta junto com ele

A- A+

O meio artístico está de luto com a morte de Gene Hackman, de 95 anos, e sua esposa, a pianista clássica Betsy Arakawa, de 63 anos.

O casal e o seu cachorro foram encontrados mortos, na tarde de quarta-feira (26), em casa em Santa Fé, no Novo México, informou a polícia.

A causa da morte ainda não foi confirmada, mas as autoridades não acreditam em crime. O caso continua sob investigação.

Betsy Arakawa nasceu no Havaí, no início dos anos 1960. Hackman e Arakawa se conheceram em meados dos anos 1980.

O ator já disse em entrevistas que começou a namorá-la depois do término do seu primeiro casamento, com Faye Maltese , com quem viveu de 1956 a 1986.

"Eu não deixei minha esposa na vida real por uma mulher mais jovem. Nós apenas nos afastamos. Nós perdemos um ao outro de vista. Quando você trabalha neste negócio, o casamento exige muito trabalho e amor", disse ele ao South Florida Sun-Sentinel.

De acordo com o The New York Times, Gene Hackman e Betsy Arakawa se conheceram em uma academia na Califórnia, onde ela trabalhava meio período enquanto seguia carreira na música clássica.

Gene Hackman e Betsy Arakawa se casaram em 1991. O ator já estava em vias de se aposentar da atuação. De lá pra cá, ele aprimorou sua escrita e publicou alguns livros.

"Se de fato eu tenho um estilo (de escrever), ele veio de edições repetidas, sugestões de amigos e leituras específicas e inabaláveis da minha esposa", disse ele, em 2014, ao podcast Writer's Bone.

Betsy Arakawa era descrita pela imprensa americana como alguém muito discreta. Não tinha perfil em nenhuma rede social e fazia raras aparições públicas.

"Onde moramos, em Santa Fé, você pode viver sua própria vida e não se incomodar com as últimas fofocas", disse o ator em entrevista ao Irish Independent.

Ela era madrasta dos três filhos que Hackman teve com Maltese: Christopher Allen, Leslie Anne e Elizabeth Jean.

