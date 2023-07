A- A+

SEQUÊNCIA "Betty, A Feia": novela colombiana ganhará continuação em 2024 no Prime Video Série mostrará como está a protagonista do folhetim duas décadas após a trama original

“Betty, A Feia”, novela colombiana que foi sucesso mundial, vai ganhar uma continuação em 2024. O Prime Video anunciou, nesta terça-feira (11), que está produzindo uma série baseada no folhetim.

Os atores Ana María Orozco e Jorge Enrique Abello, que interpretaram o casal protagonista da novela, retornam aos seus papéis. A história da série se passa 20 anos após a trama original.

Beatriz Pinzón Solano segue empoderada e casada com Armando Mendoza. Ela tenta reconstruir seu relacionamento com a filha adolescente, Mila, enquanto enfrenta uma crise na empresa da sua família. Esses problemas a fazem questionar se, há duas décadas anos, ela escolheu o caminho que realmente a faz feliz.



“Betty, a feia” foi exibida originalmente no Brasil pela primeira vez entre 2002 e 2003, pela Rede TV!. A produção é reconhecida pelo Guinness Book como a telenovela que mais ganhou adaptações ao redor do mundo, incluindo as séries norte-americanas “Ugly Bety” e “Betty em Nova York”, além da brasileira “Bela, a feia”, da Record TV.



Veja também

