Seg, 03 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TELEVISÃO

Betty Gofman deixa 'Êta Mundo Melhor!' no meio da trama e deixa fãs inconformados

Atriz se despediu da novela nas suas redes sociais, agradecendo aos colegas de equipe

Reportar Erro
Personagem de Betty Gofman deixa "Êta Mundo Melhor!"Personagem de Betty Gofman deixa "Êta Mundo Melhor!" - Foto: Fábio Rocha/Divulgação

Na semana passada, a personagem Medéia, interpretada pela atriz Betty Gofman na novela Êta Mundo Melhor! foi internada em um hospital psiquiátrico e não deve aparecer novamente na trama escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson e dirigida por Amora Mautner.

Em suas redes sociais, a atriz se despediu da personagem: "Essa foi a minha última cena nessa novela adorável que amei fazer. Medéia foi pro hospício e vai morar pra sempre no meu coração. Aqui agradeço a minha amiga querida Amora Mautner, essa diretora talentosa demais, que me fez esse convite lindo." Na legenda que acompanha o vídeo de uma cena da novela, Betty agradeceu ainda aos colegas de cena, aos autores e à equipe de produção.
 

Leia também

• "Três Graças" tem melhor semana de estreia de uma novela das 21h no Globoplay

• Feita às pressas, a novela global "Meu Bem Meu Mal" completa 35 anos; relembre a trama

• Heloísa Périssé vive sua primeira vilã, Zulma, na novela "Êta Mundo Melhor"; veja entrevista

A reação dos fãs e amigos de Betty Gofman foi imediata. "Vamos fazer uma campanha #voltamedeia", escreveu a atriz Cristiane Amorim, colega de Betty em Êta Mundo Melhor!. "Que pena, viu, Medéia me alegrava muito. Você é uma atriz sensacional", escreveu uma fã. "Medéia não pode deixar a novela, tem que voltar pra casar com o professor Asdrubal e ser feliz", registrou outra.
 

Leia também

• "Três Graças" tem melhor semana de estreia de uma novela das 21h no Globoplay

• Feita às pressas, a novela global "Meu Bem Meu Mal" completa 35 anos; relembre a trama

• Heloísa Périssé vive sua primeira vilã, Zulma, na novela "Êta Mundo Melhor"; veja entrevista

Na sua última cena na novela, Medéia toma uma decisão drástica e resolve comer o mapa que levaria aos diamantes que seu irmão, Quinzinho (Ary Fontoura), e sua cunhada, Cunegundes (Elizabeth Savala), procuram na fazenda. Diante desta atitude, Cunegundes resolve mandar a cunhada para o hospital psiquiátrico.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter