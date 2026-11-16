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RECORDE Beyoncé faz história como primeira artista a alcançar 100 indicações ao Grammy O marco histórico veio com "MORNING DEW (DONK)". A canção concorre na categoria de Melhor Performance Solo de R&B

Beyoncé fez história mais uma vez no mundo da música. Nesta segunda-feira (16), a cantora se tornou a primeira pessoa a chegar a 100 indicações ao Grammy, maior premiação da indústria musical no mundo.

O feito veio com "MORNING DEW (DONK)", canção que concorre na categoria de Melhor Performance Solo de R&B. A música, gravada originalmente para o seu segundo álbum solo, "B'Day", de 2006, ficou engavetada desde então até o dia 4 de julho deste ano.

Composta pela própria Beyoncé, em parceria com Pharrell Williams, The-Dream e Darius Dixon, a faixa concorre com "Out the Window", de Kehlani, "Let Me", de Victoria Monét, "Pressha", de Jill Scott, e "What You Need", de Tems.

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Não é a primeira vez que a estadunidense de 45 anos coloca seu nome no livro dos recordes da premiação. Em 2021, ela superou o recorde de artista feminina com mais gramofones, ao receber a 28ª estatueta da sua carreira.

Dois anos depois, a filha de Tina e Mathew Knowles conquistou quatro troféus para o álbum "RENAISSANCE", chegando a 32 vitórias e se consolidando como artista mais premiada da história do Grammy, independente do gênero.

O recorde anterior de 31 estatuetas, que pertencia ao maestro húngaro-britânico Georg Solti.

O último grande feito da cantora na premiação havia ocorrido em 2025. Ao vencer pela primeira vez na categoria "Álbum do ano" com "COWBOY CARTER", ela encerrou um hiato de 26 anos e se tornou a quarta mulher negra a levar o prêmio principal.

A cerimônia do Grammy 2027 acontece no dia 7 de fevereiro de 2027, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

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